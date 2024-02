«Αίμα για αίμα»: Εκδίκηση στο Ισραήλ για τον «θάνατο αμάχων» στον Λίβανο υπόσχεται ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα

«Αίμα για αίμα»: με αυτή την φράση ο Χασάν Νασράλα, ο ηγέτης της φιλοϊρανικής εξτρεμιστικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ που έχει την έδρα της στον Λίβανο, υποσχέθηκε εκδίκηση στο Ισραήλ για τον «θάνατο αμάχων» από τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού.

Ο Νασράλα μάλιστα έκανε γνωστό πως οι πύραυλοι ακριβείας που διαθέτει η Χεζμπολάχ έχουν τέτοιο βεληνεκές που μπορούν να πλήξουν το Ισραήλ από τον Βορρά μέχρι τον Νότο του.

«Οι γυναίκες και τα παιδιά μας σκοτώθηκαν (…) ο εχθρός θα πληρώσει το τίμημα για το αίμα τους που χύθηκε» είπε ο ηγέτης του ισλαμιστικού, λιβανέζικου κινήματος, σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ διαθέτει «τεράστιο» αριθμό πυραύλων ακριβείας που μπορούν να καλύψουν όλο το ισραηλινό έδαφος, «από το Κιριάτ Σμόνα (στα βόρεια) μέχρι το Εϊλάτ (στα νότια)».

