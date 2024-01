Τουλάχιστον 12 κακοποιοί έπεσαν νεκροί μετά από μάχη με τις δυνάμεις ασφαλείας σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην Ερμοσίγιο, την πρωτεύουσα της μεξικανικής πολιτείας Σονόρα (βόρεια) στο Μεξικό, ανακοίνωσε η εισαγγελία χθες Κυριακή (21.1.2024), κάνοντας λόγο για αποτραπείσα απόπειρα να αποσπαστεί από τα χέρια των Αρχών γιος εκτελεστή του καρτέλ του «Ελ Τσάπο».

Άλλοι 7 κακοποιοί απέδρασαν, ορισμένοι πιθανόν τραυματισμένοι, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας. Εκπρόσωπος των εισαγγελικών Αρχών στο Μεξικό επιβεβαίωσε στο Reuters τον απολογισμό των θυμάτων από τη μάχη μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των κακοποιών για την απελευθέρωση του γιου ενός εκτελεστή του καρτέλ του «Ελ Τσάπο».

Δυο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, κατά την ανακοίνωση.

Ομάδα οπλισμένη με αυτόματα τουφέκια εφόδου προσπάθησε να απελευθερώσει γιο του Χεσούς Ουμπέρτο Λιμόν, εκτελεστή της φράξιας του καρτέλ Σιναλόα που διευθύνουν γιοι του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν.

Ο Κάρλος Ουμπέρτο, ο γιος του εκτελεστή, είχε συλληφθεί λίγη ώρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η επίθεση διαπράχθηκε σε δρόμο που συνδέει την πολιτειακή πρωτεύουσα Ερμοσίγιο με την Μπαΐα δε Κίνο, στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Κατασχέθηκαν 21 τουφέκια εφόδου, ανάμεσά τους AR-15 και AK-47, γεμιστήρες, αλεξίσφαιρα γιλέκα, είδη παραλλαγής, 6 οχήματα και «μεγάλη» ποσότητα πυρομαχικών, πάντα σύμφωνα με την εισαγγελία.

