«Κανένας άλλος σύμμαχος του ΝΑΤΟ δεν έχει υποστεί περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις από την Τουρκία», δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες της Άγκυρας, σε σχέση με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

«Αναγνωρίζω επίσης τη σημασία της αντιμετώπισης των ανησυχιών που έχει εγείρει η Τουρκία», δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ, τονίζοντας παράλληλα ότι η Άγκυρα αποτελεί «σημαντικό σύμμαχο» που είχε «ρόλο-κλειδί» στη μάχη κατά του Daesh και έχει μια «στρατηγική γεωγραφική θέση», η οποία «είναι σημαντική για ολόκληρο το ΝΑΤΟ».

«Πρέπει να καθίσουμε και να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε», είπε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας, καθώς η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα που αντιτίθεται σε αυτό, επειδή θέλει να λάβει εγγυήσεις για την ασφάλεια της Συμμαχίας και την αντιμετώπιση των μετακινήσεων των τρομοκρατικών οργανώσεων.

«Το ΝΑΤΟ είχε προετοιμαστεί για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία»

«Η βάναυση εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν μας προκάλεσε έκπληξη», πρόσθεσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ, αποκαλώντας τη ως «μια από τις καλύτερα προβλεπόμενες στρατιωτικές επιθέσεις».

Σύμφωνα με τον Στόλτενμπεργκ, η κίνηση ταίριαζε με το πρότυπο της Μόσχας να χρησιμοποιεί «στρατιωτική δύναμη για να επιτύχει τους πολιτικούς της στόχους», όπως συνέβη με την «καταστροφή του Γκρόζνι (στην Τσετσενία), την εισβολή (2008) στη Γεωργία, την (2014) προσάρτηση της Κριμαία, (και) ο βομβαρδισμός του Χαλεπίου» στη Συρία.

«Μην ανταλλάσσετε την ασφάλειά σας για οικονομικά κέρδη»

Οι δυτικές χώρες δεν πρέπει να ανταλλάσσουν την ασφάλειά τους για οικονομικά κέρδη, προειδοποίησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, αναφερόμενος στη συζήτηση σχετικά με τη χρήση κινεζικής τεχνολογίας στα δίκτυα 5G και στην κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι οικονομικές επιλογές μας έχουν συνέπειες στην ασφάλειά μας. Η ελευθερία είναι πιο σημαντική από το ελεύθερο εμπόριο», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ απευθυνόμενος σε επικεφαλής επιχειρήσεων στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Νταβός της Ελβετίας.

«Δεν επιχειρηματολογώ κατά του εμπορίου με την Κίνα, αλλά λέω πως, για παράδειγμα, ο έλεγχος των δικτύων 5G είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια», δήλωσε.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι προς όφελος των κερδών και του ελεύθερου εμπορίου θα ανοίξουμε απλώς τα δίκτυα αυτά και για τους προμηθευτές που δεν είναι στην πραγματικότητα αξιόπιστοι όταν πρόκειται για την ασφάλειά μας», πρόσθεσε ο Στόλτενμπεργκ.