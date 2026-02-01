Κόσμος

Αισιόδοξος ο Τραμπ για το Ιράν: «Διαπραγματεύονται σοβαρά, ικανοποιητική μία συμφωνία χωρίς πυρηνικά»

Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως Ουάσινγκτον και Τεχεράνη διαπραγματεύονται για την αποκλιμάκωση της έντασης – Γεμάτη με αμερικανικά πλοία και στρατιώτες η Μέση Ανατολή
Ντόναλντ Τραμπ
Και ενώ η Μέση Ανατολή έχει γεμίσει με αμερικανικά όπλα και στρατιώτες, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του πως θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, στην περίπτωση όμως που αυτή δεν περιλαμβάνει πυρηνικά όπλα.

Απαντώντας σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια πτήσης προς τη Φλόριντα, το βράδυ του Σαββάτου (31.01.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε -για ακόμη μία φορά- την επίθεση στο Ιράν. Τόνισε δε πως Ουάσινγκτον και Τεχεράνη είναι σε συνεχείς διαπραγματεύσεις και συνεχάρη τους Ιρανούς αξιωματούχους λέγοντας πως διαπραγματεύονται πολύ σοβαρά.

«Έχουμε πολύ μεγάλα, ισχυρά πλοία που κατευθύνονται προς τα εκεί. Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που θα είναι αποδεκτό», επισήμανε.

«Το Ιράν μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News.

«Κάποιοι το πιστεύουν αυτό και άλλοι όχι. Αν μπορούν να καταλήξουν σε μια ικανοποιητική συμφωνία χωρίς πυρηνικά όπλα, τότε πρέπει να το κάνουν. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», συνέχισε.

Δεν έδωσε καμία πληροφορία για τις διαπραγματεύσεις ή το σχέδιο των ΗΠΑ για την αποκλιμάκωση της έντασης στο Ιράν.

Κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε φάση διαπραγμάτευσης.

Σε μια ανάρτηση στο X, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ προχωρούν, παρά την αύξηση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή εν μέσω της συσσώρευσης αμερικανικών δυνάμεων στον Κόλπο.

Κόσμος
