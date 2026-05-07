Αυστρία: Ηλικιωμένος σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του έξω από εστιατόριο στο Λιντς και αυτοκτόνησε

«Ακούστηκαν πάρα πολλοί πυροβολισμοί» περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας
Αυστριακός αστυνομικός / REUTERS/Lisa Leutner
Συναγερμός σήμανε στην πόλη Λιντς της Αυστρίας, το μεσημέρι της Πέμπτης 07.05.2026, μετά από περιστατικό πυροβολισμών έξω από εστιατόριο με μία οικογενειακή τραγωδία να συμβαίνει μπροστά σε περαστικούς και κατοίκους.

Σύμφωνα με αναφορές από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Αυστρίας, στο περιστατικό έχουν χάσει τη ζωή τους 3 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο δράστης των πυροβολισμών.

Πληροφορίες της εφημερίδας Kronen Zeitung αναφέρουν ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε μια ηλικιωμένη και στη συνέχεια μια νεότερη γυναίκα μπροστά από το κατάστημα. Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να αυτοκτόνησε.

 

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι γυναίκες που πυροβόλησε ήταν η σύζυγος και την κόρη του.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό ενώ oi συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί παραμένουν άγνωστες, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Ακούστηκαν πάρα πολλοί πυροβολισμοί»

Πελάτες, κάτοικοι της περιοχής και περαστικοί βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

«Ακούστηκαν πάρα πολλοί πυροβολισμοί. Η ιδιοκτήτρια του μαγαζιού έκλεισε αμέσως το κατάστημα», δήλωσε η 84χρονη Adelheit S. στην «Krone» από το σημείο. Εκείνη βρισκόταν μέσα στο εστιατόριο τη στιγμή που έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Της επέτρεψαν να φύγει από το μαγαζί μόνο μετά από μισή ώρα. Όμως η έξοδος επιτρεπόταν μόνο προς τα δεξιά. Στα αριστερά, στον χώρο στάθμευσης, επικρατούσε ένα φρικτό θέαμα με τις τρεις σορούς.

