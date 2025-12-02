Αισιόδοξος ο Ζελένσκι για τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά φοβάται απομάκρυνση των ΗΠΑ

Κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε την Τρίτη (02.12.2025) για μια σπάνια «στιγμή αισιοδοξίας» στις προσπάθειες ειρήνευσης, τονίζοντας ότι η ταχύτητα των πρόσφατων συνομιλιών και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι ΗΠΑ δημιουργούν μια νέα δυναμική.

«Οι ΗΠΑ δεν αποσύρονται από τον διπλωματικό διάλογο, και αυτό είναι θετικό», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε εκδήλωση στο Δουβλίνο.

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έκρυψε τις ανησυχίες του. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να μειωθεί η αμερικανική δέσμευση, παραδέχτηκε ότι «ναι, το φοβάμαι».

Κατά τον ίδιο, η Μόσχα επιδιώκει ακριβώς να ωθήσει τις ΗΠΑ να απομακρυνθούν από το Κίεβο, ώστε να αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων τόσο στο διπλωματικό πεδίο όσο και στο μέτωπο.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η ταχύτητα των διαπραγματεύσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της δυτικής ενότητας, εκτιμώντας ότι κάθε ένδειξη επιβράδυνσης μπορεί να αξιοποιηθεί από τη Ρωσία για να αποδυναμώσει τη διεθνή στήριξη στην Ουκρανία.