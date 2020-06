Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Αιθιοπία και άλλοι 80 τραυματίστηκαν στις ταραχές που ξέσπασαν στην πόλη Αντάμα. Αφορμή για την έκρηξη βίας η δολοφονία ενός δημοφιλούς τραγουδιστή, το βράδυ της Δευτέρας (29.06.2020).

Σύμφωνα με τον Δρ. Μεκόνεν Φεγίσα, ιατρικό διευθυντή του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Αντάμα στην Αιθιοπία έξι άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή καθ’ οδόν για το νοσοκομείο και άλλοι δύο ξεψύχησαν στην εντατική όπου είχαν μεταφερθεί.

I am prying for the family of Achalu Hundessa, im 💔 for his family his wife and kids, I’m also praying for my birth home, my Ethiopia my beloved people of all ethnic background, all tibs during this time! ❤️ #Addis pic.twitter.com/Y0AeOfFzm9 — M. Reshid Oden (@MReshidOden) June 30, 2020

Από τους περίπου 80 τραυματίες, οι περισσότεροι είχαν πυροβοληθεί, όμως ορισμένοι είχαν χτυπηθεί από πέτρες ή τους είχαν μαχαιρώσεις.

News Alert: Massive protests taking place in #Ethiopia's capital Addis Ababa following the killing of a popular musician Hachalu Hundessa. pic.twitter.com/ZCWZLxsw99 — Horn First News (@HornFirstN) June 30, 2020

Η Αντάμα απέχει περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα.

Meanwhile the situation in Ethiopia is deteriorating Oromo boy👇



"Kill Amhara people, kill all Neftegna, kill Tigray"

-Literally chanted in the streets now.



This is what you sadistic psychopaths wanted right? This is what you were excitedly calling for right ? Congratulations pic.twitter.com/XU6CiTIxli June 30, 2020

πληροφορίες: ΑΠΕ – ΜΠΕ / Twitter