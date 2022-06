Τουλάχιστον 260 άμαχοι έπεσαν νεκροί από ένοπλη επίθεση στη δυτική περιφέρεια Ορομίγια της Αιθιοπίας το Σάββατο (18.6.2022), σύμφωνα με δύο κατοίκους που έδωσαν σήμερα λεπτομερείς αναφορές για το πώς έλαβαν μέρος στην ταφή πτωμάτων σε μαζικούς τάφους.

Ένας κάτοικος έκανε λόγο για 260 νεκρούς, ο άλλος για 320. Αρνήθηκαν να δώσουν τα ονόματά τους λόγω φόβων για την ασφάλειά τους. Παράλληλα, νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας, Άμπιι Άχμεντ, καταδίκασε τις «φρικώδεις ενέργειες», όπως τις χαρακτήρισε, στην Ορομίγια, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες.

«Οι επιθέσεις σε αθώους αμάχους και η καταστροφή των μέσων επιβίωσης από παράνομες και άτακτες δυνάμεις είναι απαράδεκτη», ανέφερε στο Twitter.

Attacks on innocent civilians & destruction of livelihoods by illegal and irregular forces is unacceptable. There is zero tolerance for horrific acts claiming lives recently in both Beninshangul & Oromia regions by elements whose main objective is to terrorize communities.1/2

Χθες, Κυριακή, ο επικεφαλής της διορισθείσας από το αιθιοπικό κράτος επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε πως μια οργάνωση που αποκαλείται Απελευθερωτικός Στρατός των Ορόμο (OLA) ευθύνεται για τη «φονική επίθεση και καταστροφή» στην Ορομίγια, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, Ο OLA αρνήθηκε τις κατηγορίες και είπε πως την ευθύνη φέρουν δυνάμεις που έχουν συμμαχήσει με την κυβέρνηση.

This is how they committed the latest bout of #AmharaGenocide in #Oromia.



The killers were being led by those who knew who was in which hut.



The Oromia regional government had disarmed Amhara farmers the past few months- leaving them defenseless.pic.twitter.com/O33Kea7U38