Αϊτή: Συμμορία δολοφόνησε 70 ανθρώπους

Βία χωρίς τέλος στην Αϊτή! Συμμορία ενόπλων δολοφόνησε «τουλάχιστον 70 ανθρώπους», ενώ ο αρχηγός της κατηγόρησε τα θύματα και την κυβέρνηση.

Ένοπλοι, μέλη της συμμορίας «Γκραν Γκριφ» που τρομοκρατεί την Αϊτή, σκότωσαν τουλάχιστον 70 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τρία βρέφη.

Οι αδίστακτοι δολοφόνοι περνούσαν από μία πόλη της Αϊτής, γαζώνοντας τους κατοίκους με αυτόματα όπλα, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω της επίθεσης αυτής.

«Είμαστε τρομοκρατημένοι από τις επιθέσεις της 3ης Οκτωβρίου στην πόλη Πον-Σοντέ της επαρχίας Αρτιμπονίτ της Αϊτής», ανέφερε ο εκπρόσωπος Θαμίν Αλ-Χιτάν.

Άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από την επίθεση που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Μεταξύ αυτών είναι και δύο μέλη της συμμορίας που αντάλλαξαν πυρά με Αϊτινούς αστυνομικούς. Η συμμορία φέρεται ότι πυρπόλησε 45 σπίτια και 34 οχήματα, αναγκάζοντας τους κατοίκους να φύγουν.

«Αυτό το απεχθές έγκλημα εναντίον ανυπεράσπιστων γυναικών, ανδρών και παιδιών δεν είναι μόνο επίθεση εναντίον των θυμάτων αλλά και εναντίον όλου του αϊτινού έθνους», κατήγγειλε ο πρωθυπουργός Γκάρι Κονίλ. «Οι δυνάμεις ασφαλείας, υποστηριζόμενες από τους διεθνείς εταίρους μας, εντείνουν τις παρεμβάσεις τους», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Σε ένα ηχογραφημένο μήνυμα που ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ο αρχηγός της «Γκραν Γκριφ», ο Λούξον Ελάν, κατηγόρησε το κράτος και τα θύματα για τις επιθέσεις, λέγοντας ότι οι κάτοικοι έμειναν απαθείς όταν οι στρατιώτες του σκοτώνονταν από την αστυνομία ή τις ομάδες των πολιτοφυλάκων. «Οι κάτοικοι του Πον-Σοντέ ευθύνονται. Αυτό που συνέβη στο Πον-Σοντέ είναι σφάλμα του κράτους», είπε.

