«Ακαδημία βιαστών»: Μοιράζονται πληροφορίες για το πώς να ναρκώσουν και να βιάσουν τις συζύγους τους

Μία «αρρωστημένη» πλατφόρμα «ακαδημίας βιαστών» αποκαλύπτει συγκλονιστική έρευνα του CNN. Άνδρες που αντάλλασσαν πληροφορίες για το πώς να ναρκώσουν και να βιάσουν τις ίδιες τους τις συζύγους!

Η έρευνα του CNN αποκαλύπτει έναν ανατριχιαστικό κόσμο του διαδικτύου, όπου η εμπιστοσύνη μετατρέπεται σε όπλο και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια καταπατείται μεθοδικά από άνδρες – βιαστές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αποκαλύψεις του CNN προκάλεσαν σοκ και οργή και απέδειξαν πως η Ζιζέλ Πελικό, που τη νάρκωνε και τη βίαζε συστηματικά εν αγνοία της επί μία δεκαετία ο σύζυγός της, δυστυχώς δεν είναι η μόνη.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο παρουσιάζει και άλλες γυναίκες που είχαν να διηγηθούν εξίσου ανατριχιαστικές ιστορίες.

Μία από αυτές, η ιστορία της Ζόε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χρησιμοποίησα το υπνωτικό φάρμακο του γιου μας για να σου βάλω στο τελευταίο φλιτζάνι στο τσάι σου το βράδυ. Για να σε δέσω, να σε βγάλω φωτογραφίες και να σε βιάσω’. Αρρώστησα πολύ άσχημα. Δεν νομίζω ότι ήξερα πώς να είμαι κοντά σε ανθρώπους, επειδή ένιωθα τόσο πληγωμένη».

Η γυναίκα ξεσπά σε λυγμούς στην κάμερα καθώς ακόμα δεν μπορεί να ξεστομίσει τη λέξη βιασμός.

«Δυσκολεύομαι πολύ να το πω αυτό, επειδή αυτό συνέβη… οι άνθρωποι μπορούν να μου το πουν… απλά δεν νομίζω».

Συγκλονίζει και ιστορία της Amanda:

«Συχνά έβρισκα πολλές μελανιές στο σώμα μου που δεν υπήρχαν προηγουμένως. Είχε επιδοθεί σε σεξουαλική πράξη στο πρόσωπό μου ενώ ήμουν αναίσθητη».

Η Αστυνομία τής είχε πει τότε ότι στο βίντεο φαίνεται να υποδύεται ότι κοιμάται. Ο σύζυγος της Amanda αυτοκτόνησε πριν τη δίκη του για βιασμό.

Οι χρήστες τέτοιων ομάδων δεν περιορίζονται στην ανταλλαγή εμπειριών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις πωλούν ναρκωτικές ουσίες μέσω διαδικτύου.

Αναλυτικό ρεπορτάζ για την υπόθεση της λεγόμενης «ακαδημίας βιαστών» μεταδόθηκε την Κυριακή (19.04.2026) από την εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη:

Μπορεί οι αποκαλύψεις της ανατριχιαστικής υπόθεσης να σοκάρουν, όμως οι καταδίκες παραμένουν σχετικά περιορισμένες.