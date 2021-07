Δύο ακόμη νεκροί ανασύρθηκαν από τα ερείπια του κτιρίου που κατέρρευσε στο Μαϊάμι, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ανεβάζοντας στους 24 τον επίσημο απολογισμό των νεκρών, ενώ 124 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.

Τα συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στον τόπο της καταστροφής εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα. Το κτίριο στην πόλη Σερφσάιντ της Φλόριντα, σε απόσταση περίπου 24 χλμ βορείως του Μαϊάμι στις ακτές του Ατλαντικού, κατέρρευσε μερικώς γύρω στις 2 τα ξημερώματα της 24ης Ιουνίου (τοπική ώρα, 09.00 ώρα Ελλάδας).

Δείτε τη συγκλονιστική στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου

JUST IN: 7News has obtained surveillance video of the moment the Champlain Towers South Condo collapsed in Surfside early this morning.



According to a fire official, 35 people were pulled from the collapsed building. Search and rescue efforts ongoing. https://t.co/Ac7KgnJOSO pic.twitter.com/oeczbumRG9