Δεν έχει τέλος το… παραλήρημα Τούρκων πολιτικών για την Αγιά Σοφιά.

Αυτή τη φορά, σε ακραίες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Αμπντουλάχ Σεβίμ, στέλεχος του Κόμματος Ευημερίας (Saadet Partisi), στην Κωνσταντινούπολη. Σε ανάρτηση του στο Twitter, πρότεινε να… πιάσουν οι Τούρκοι τον ασβέστη για να καλύψουν το γρηγορότερο δυνατό το πρόσωπο του άγγελου Σεραφείμ, που κοιτάζει από το θόλο της Αγίας Σοφίας όσους την επισκέπτονται!

“Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε πάρει ήδη τον ασβέστη”, έγραψε μεταξύ άλλων. Ο ίδιος, μάλιστα, καλεί την πρώτη προσευχή μέσα στην Αγία Σοφία να την πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν!

Günlerdir her platforma Sultan Fatih'in emaneti Ayasofya Cami'nin yeniden ibadete açılması tartışılıyor.



Birkaç fütursuz ses dışında hemen herkesin Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması üzerinde uzlaştığını görüyoruz. pic.twitter.com/SvlPUD2Gw6 — Abdullah Sevim (@drabdullahsevim) June 13, 2020

Από την πλευρά του, ο Αρμένιος Πατριάρχης, Σαχάκ Μασαλιάν, πρότεινε διττό χαρακτήρα στην Αγία Σοφία. Όπως δήλωσε σήμερα “ας ανοίξει η Αγία Σοφία ως χώρος λατρείας. Ο ναός είναι αρκετά μεγάλος. Και ας παραχωρηθεί κι ένας χώρος στους Χριστιανούς”.

Ayasofya on bin işçinin emeğiyle, bir servet harcanarak kuruldu. 1500 yıllık sayısız onarım, Fatih Sultan Vakfının emekleri, hepsi bu Mabet ibadet yeri olarak korunsun diyeydi. Müze olsun diye değil. — Patrik Sahak II (@SahakSrpazan) June 13, 2020

Meraklı turistlerin fotoğraf çekmek için oraya buraya koşuşturması yerine diz çökmüş imanlıların saygı ve huşuyla secde kılmasının, Mabedin fıtratına daha uygun olduğunu düşünüyorum. — Patrik Sahak II (@SahakSrpazan) June 13, 2020

Ayasofya ibadete açılsın. Mabet yeterince büyük. Hristiyanlara da bir alan tahsis edilsin. Dünya dinsel barışımızı, olgunluğumuzu alkışlasın. Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün. — Patrik Sahak II (@SahakSrpazan) June 13, 2020

Çok mu ütopik? Zaten hepimiz aynı gök kubbenin altında yapmıyor muyuz ibadetlerimizi? Ayasofya’nın kubbesini de paylaşabiliriz. İtikatlarımız ayrı olsa da aynı tek Allah’a inanmıyor muyuz? — Patrik Sahak II (@SahakSrpazan) June 13, 2020

1000 yıl Hristiyan, 500 yıl Müslüman dualarını duvarlarına emmiş ve onları gizemli varlığında sentezlemiş mabedin buna bir itirazının olacağını zannetmiyorum. June 13, 2020