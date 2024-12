«Ακροδεξιός εξτρεμιστής των LGBTQ και υπερασπιστής του AfD» ο Σαουδάραβας γιατρός που αιματοκύλισε το Μαγδεμβούργο

Σοβαρές επικρίσεις δέχεται η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας, καθώς απέτυχε να εντοπίσει την απειλή του Σαουδάραβα γιατρού που αιματοκύλησε τη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματών της Αστυνομίας της Γερμανίας είχε διεξάγει μια έρευνα το 2023 σύμφωνα με την οποία είχε καταλήξει πως ο Σαουδάραβας γιατρός δεν ήταν επικίνδυνος, παρά το γεγονός ότι είχε λάβει αρκετές καταγγελίες για απειλές του 50χρονου γιατρού προς τρίτους, πολύ πριν την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά.

Η Bild δημοσιεύει ένα άρθρο, όπου αναφέρει πως Ισλαμιστές τον χαρακτήριζαν ως «ακροδεξιό εξτρεμιστή LGBTQ και υπερασπιστή του AfD».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματικής Αστυνομίας έλαβε από τη Σαουδική Αραβία ενημέρωση για τον άνδρα τον Νοέμβριο του 2023.

Ο επικεφαλής της BKA, Holger Münch, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου στο ZDF ότι: «Η αστυνομία στη Σαξονία-Άνχαλτ έλαβε τότε τα κατάλληλα ανακριτικά μέτρα».

Όμως όπως είπε το θέμα ήταν απροσδιόριστο. «Είχε επίσης διάφορες επαφές με τις Αρχές, έκανε προσβολές και μερικές φορές απειλούσε, αλλά δεν ήταν γνωστός για πράξεις βίας», είπε ο Münch για τον ύποπτο.

Christmas terrorist Taleb AbdulMohsen closely worked with rabid Jewish racist @AmyMek and her @RAIRFoundation.@AmyMek and all RAIR affiliates needs to be investigated for their close ties to this terrorist. pic.twitter.com/flEtxpa2a2