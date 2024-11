Ακτιβιστής από το Ιράν έραψε τα χείλη του ως ένδειξη διαμαρτυρίας μετά την αυτοκτονία συναδέλφου του

Ένας διάσημος ακτιβιστής στο Ιράν έραψε τα χείλη του και διαμαρτυρήθηκε με αυτόν τον τρόπο καθημερινά στους δρόμους της Τεχεράνης, μία εβδομάδα μετά την φερόμενη αυτοκτονία ενός άλλου ακτιβιστή.

Ο Χοσεΐν Ρονάγκι δήλωσε πως έραψε τα χείλη για να διαμαρτυρηθεί εναντίον των περιορισμών που επέβαλαν οι αρχές του Ιράν κατά τη διάρκεια της κηδείας του ακτιβιστή Κιανούς Σαντζάρι, οι φίλοι του οποίου διαβεβαιώνουν πως αυτοκτόνησε αφότου ζήτησε, μάταια, την αποφυλάκιση τεσσάρων κρατουμένων.

Ο θάνατος του ακτιβιστή, ηλικίας 42 ετών, ο οποίος είχε επιστρέψει στο Ιράν πριν από 10 χρόνια αφότου έζησε στις ΗΠΑ, σόκαρε το σύνολο της κοινότητας των ακτιβιστών. Η κοινότητα αυτή κατηγορεί την Ισλαμική Δημοκρατία ότι του άσκησε πιέσεις να βάλει τέλος στη ζωή του έπειτα από χρόνια συλλήψεων και διώξεων.

Ο Χοσεΐν Ρονάγκι, ένας ακτιβιστής που προασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης, διαμαρτύρεται έχοντας ράψει τα χείλη του από τη 16η Νοεμβρίου. Την ημέρα όπου, όπως καταγγέλλει, οι ιρανικές αρχές εμπόδισαν φίλους και συναδέλφους να παραστούν σε μια τελετή που οργανώθηκε στην Τεχεράνη στη μνήμη του Κιανούς Σαντζάρι.

Ο Ρονάγκι, ο οποίος ανέβασε διάφορες φωτογραφίες με τα χείλη του ραμμένα με μπλε κλωστή, διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει τη διαμαρτυρία του εωσότου οι ίδιοι κρατούμενοι απελευθερωθούν.

It’s not about me! The issue is oppression, execution, imprisonment, and poverty.



Yesterday, as a 40-year-old well-known activist, I was sexually harassed and verbally abused by officers of the Special Forces Unit of the Iranian Police. These Special Forces officers, whose…