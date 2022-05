Μεγάλη επιχείρηση των διωκτικών αρχών στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ για να βρεθούν η δεσμοφύλακας των φυλακών, Βίκι Ουάιτ και ο ισοβίτης Κέισι Ουάιτ που απέδρασε.

Από τις 29 Απριλίου, οι τοπικές αρχές της Αλαμπάμα, το FBI και οι μυστικές υπηρεσίες (!) αναζητούν τον Κέισι Ουάιτ και τη Βίκι Ουάιτ, σε μία υπόθεση που εγείρει απορίες αν πρόκειται για απαγωγή ή συνέργεια!

Οι δύο τους μπορεί να έχουν το ίδιο επώνυμο, όμως, δεν τους συνέδεε κάποια συγγένεια.

Σύμφωνα με το CNN, «η Βίκι Ουάιτ εργαζόταν στις φυλακές της Αλαμπάμα από το 2002, κατείχε τον τίτλο της βοηθού σερίφη. Τα τελευταία χρόνια είχε πρόσβαση σε όλους τους φυλακισμένους, συμπεριλαμβανομένου του Κέισι Ουάιτ».

Η Βίκι Ουάιτ, μάλιστα, φέρεται να είχε καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης 24 ώρες πριν από την απόδραση του Κέισι Ουάιτ, είχε πουλήσει το σπίτι της και έλεγε ότι θα πάει να μείνει κοντά στη θάλασσα.

Η δεσμοφύλακας των φυλακών της Αλαμπάμα είχε ζητήσει να ετοιμάσουν τον Κέισι Ουάιτ και να τον μεταφέρουν στο δικαστήριο για έκτακτη ψυχιατρική αξιολόγηση.

Η ίδια δήλωσε, μάλιστα, ότι θα τον συνόδευε μόνη της κατά παράβαση του πρωτοκόλλου, ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι θα επισκεπτόταν γιατρό διότι δεν αισθανόταν καλά.

Τελικά έγιναν άφαντοι και οι δύο, ενώ το αυτοκίνητο της Βίκι Ουάιτ εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο λίγο αργότερα στο πάρκινγκ εμπορικού κέντρου.

USMS is offering up to $10,000 for information leading to the capture of escaped Lauderdale Co. jail inmate, Casey White, and the location of missing and endangered corrections officer, Vicky White. Submit tips at 1-800-336-0102 or https://t.co/vS0w4N9rNp pic.twitter.com/IELaGt310K