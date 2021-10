Ο Άλεκ Μπάλντουιν «εντοπίστηκε» στα βορειοανατολικά των ΗΠΑ με την οικογένειά του, μια εβδομάδα μετά την ανείπωτη τραγωδία που γράφτηκε στα γυρίσματα της ταινίας Rust, όταν το όπλο ρέπλικα που κρατούσε ο ηθοποιός -και υποτίθεται πως είχε άσφαιρα- έκοψε το νήμα της ζωής της διευθύντριας φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς.

Το πώς σκοτώθηκε η άτυχη Χάτσινς παραμένει ακόμη υπό διερεύνηση και μέχρι τότε ο Άλεκ Μπάλντουιν δεν είναι καλά κι αυτό φαίνεται. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά άλλωστε μετά από αυτή την ασύλληπτη τραγωδία;

Ο 63χρονος ηθοποιός εθεάθη σε μια μικρή πόλη να παίρνει φαγητό σε πακέτο, μαζί με τη νταντά και δύο από τα έξι παιδιά του, ενώ μαζί του ήταν και η σύζυγός του, Χιλάρια, η οποία όμως δεν φαίνεται στις φωτογραφίες.

Alec Baldwin pictured with his family on Northeast coast a week after accidentally killing Rust cinematographer https://t.co/34ENCsk07j