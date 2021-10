Το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων για τον θανάσιμο τραυματισμό της Χαλίνα Χάτσινς κατά την διάρκεια των των γυρισμάτων της ταινίας «Rust», στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν, δεν έχει αποκλειστεί. Την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος ο γνωστός ηθοποιός, με όπλο – ρέπλικα που υποτίθεται πως είχε άσφαιρα, και έκτοτε διεξάγονται έρευνες από τις τοπικές αρχές.

Για το σοκαριστικό δυστύχημα στο σετ του γουέστερν Rust στο Νέο Μεξικό, που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (21/10), μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη και συνεχίζονται οι καταθέσεις. Ο Άλεκ Μπάλντουιν, ο ηθοποιός που πυροβόλησε κατά λάθος και σκότωσε την 42χρονη διευθύντρια, συνεργάζεται με τις Αρχές, ωστόσο δεν γνωρίζουν πού ακριβώς βρίσκεται. Αυτά αναφέρουν – μεταξύ άλλων – από το γραφείο του σερίφη στη κομητεία του Νέου Μεξικό.

Δημοσιεύματα σε αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο βοηθός σκηνοθέτη Dave Halls στην κατάθεση του υποστήριξε ότι «δεν είναι σίγουρος» ότι το όπλο είχε περάσει από νέο έλεγχο ασφαλείας. Στο σετ ακούστηκε κάτι που έμοιαζε με τον «ήχο ενός μαστιγίου και ένα μεγάλο “μπαμ”» και μετά κατάλαβαν τον τραυματισμό της 42χρονης διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς.

Investigators say they're 'not exactly sure' of Alec Baldwin's 'whereabouts' https://t.co/KC7Y8EJyK3

Ο Άλεκ Μπάλντουιν, όπως αναφέρει η Daily Mail, εθεάθη την τελευταία φορά το πρωί του προηγούμενου Σαββάτου να φεύγει από ένα ξενοδοχείο στο Νέο Μεξικό με τον σύζυγο και τον γιο της 42χρονης Χαλίνα. Σύμφωνα με το Fox News, ο γνωστός ηθοποιός είναι απίθανο να βρίσκεται στο σπίτι του στα Χάμπτονς.

Την ίδια ώρα, ο Ian Hudson – ηθοποιός που έπαιζε στην ταινία «Rust» – ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα που ήθελαν την παραγωγή της ταινίας την μόνη υπεύθυνη για τον θανάσιμο τραυματισμό της Χαλίνα Χάτσινς. Μιλώντας στο TMZ, ο ηθοποιός σημειώνει ότι δεν αισθανόταν ασφαλής στα γυρίσματα και κατηγορεί τον Άλεκ Μπάλντουιν για ανευθυνότητα.

«Όλοι οι ηθοποιοί, που είναι και πιο έμπειροι από εμένα τσέκαραν όλοι τα όπλα τους. Ο Μπάλντουιν ήταν ο μόνος που βασίστηκε στον βοηθό σκηνοθέτη, Ντέιβ Χολς, ο οποίος και τον διαβεβαίωσε ότι δεν είχε σφαίρες. Ο μόνος, που δεν έλεγξε ποτέ το όπλο του, ήταν ο Άλεκ Μπάλντουιν» ανέφερε ο Ian Hudson. «Δεν ένιωθα ασφαλής, υπήρχαν τόσα όπλα στο σετ και καμία προστασία για τους ηθοποιούς, παρά μόνο για τον εξοπλισμό», προσθέτει.

Actor Ian Hudson talks about how unsafe it felt to be on the set of "Rust".https://t.co/vRUwP70w2c