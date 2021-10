Ένα tweet που είχε κάνει ο Άλεκ Μπάλντουιν και επανέρχεται στην επικαιρότητα εξαιτίας της τραγωδίας στα γυρίσματα της ταινίας Rust. Ένα tweet όπου ο γνωστός ηθοποιός αναρωτιόταν πως είναι να σκοτώνεις κάποιον κατά λάθος.

Πριν από τέσσερα χρόνια ο Άλεκ Μπάλντουιν είχε γράφει στο twitter: «αναρωτιέμαι πως μπορεί να είναι να σκοτώνεις κάποιον κατά λάθος». Το είχε κάνει με αφορμή βίντεο που έδειχνε αστυνομικό να πυροβολεί και να σκοτώνει έναν ύποπτο.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone…https://t.co/WE6QsAAXGI