Αλεξέι Ναβάλνι: «Παιχνίδια συγκάλυψης» με τη σορό του – Το προφητικό ντοκιμαντέρ

Αποφασισμένη να μη δώσει άμεσα τη σορό του Αλεξέι Ναβάλνι φαίνεται πως είναι η Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς, όπως όλα δείχνουν, έχει ενεργοποιηθεί ο δαιδαλώδης γραφειοκρατικός μηχανισμός της χώρας, ώστε η οικογένεια να μην παραλάβει το πτώμα του μεγάλου πολιτικού αντιπάλου του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η ηλικιωμένη μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι, Λιουντμίλα, ταξίδεψε μέχρι τον Αρκτικό Κύκλο μόνο για να διαπιστώσει πως η σορός του πολυαγαπημένου γιου της δεν ήταν στο νεκροτομείο της πόλης. Η ομάδα του κάνει λόγο για συγκάλυψη σε μια προσπάθεια να μην αποδειχτεί ποτέ από τι ακριβώς πέθανε ο Αλεξέι Ναβάλνι.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει χρόνο μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι. «Είναι προφανές ότι λένε ψέματα και κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν την παράδοση της σορού», δήλωσε η Κίρα Γιάρμις, εκπρόσωπος Τύπου του Αλεξέι Ναβάλνι, καθώς η 69χρονη Λιουντμίλα, η μητέρα του, και ένας δικηγόρος έδιναν μάχη για να πάρουν τη σορό του.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι», δήλωσε ο Γκεόργκι Άλμπουροφ, σύμμαχος του Αλεξέι Ναβάλνι και ερευνητής του Ιδρύματός του για την καταπολέμηση της διαφθοράς, προσθέτοντας: «Το πώς ακριβώς το έκανε θα αποκαλυφθεί σίγουρα, αλλά αυτή τη στιγμή θα παρακολουθούμε έναν ατελείωτο μαραθώνιο ψεμάτων και παιχνιδιού με τον χρόνο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα κάνει τα πάντα για να καταστήσει αδύνατο να διαπιστωθεί τι πραγματικά συνέβη στον Αλεξέι».

Κάτοικοι της Ρωσίας αφήνουν σε διάφορα σημεία των ρωσικών πόλεων λουλούδια και ανάβουν κεριά στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι. Η οργή ξεχειλίζει…

Το ίδιο και το μένος των Αρχών που έχει εντολή – όπως φαίνεται – να συλλάβει όποιον τολμάει να ανάψει ένα κερί για τον Ναβάλνι. Πάνω από 300 συλλήψεις έχουν γίνει σε όλη τη χώρα.

Ο ίδιος ο Ναβάλνι είχε δηλώσει στην τελευταία του εμφάνιση στο δικαστήριο το 2021: «Έχουμε τα πάντα, αλλά είμαστε μια δυστυχισμένη χώρα. Η Ρωσία δεν πρέπει να είναι μόνο ελεύθερη, αλλά και ευτυχισμένη, η Ρωσία θα είναι ευτυχισμένη».

#Navalny‘s appeal to Russians in case of his death



🎥 Excerpt from the movie “Navalny” by Daniel Rohr, 2022 pic.twitter.com/QET6hQ122V