Η κατάσταση της υγείας του Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι βελτιώθηκε, ανακοίνωσαν οι θεράποντες ιατροί στο νοσοκομείο Charité του Βερολίνου, οι οποίοι επισήμαναν ότι ο Ναβάλνι βγήκε σταδιακά από το τεχνητό κώμα και άρχισε να ανταποκρίνεται όταν προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του οι γύρω.

Ωστόσο οι γιατροί δεν μπορούν να αποκλείσουν ότι δεν θα υπάρξουν μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία από την σοβαρή δηλητηρίαση που υπέστη.

Ο Nαβάλνι, 44 ετών, νοσηλεύεται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βερολίνου Charité από τις 22 Αυγούστου μετά την δηλητηρίαση που υπέστη ενώ βρίσκονταν στην ρωσική πόλη Τόσμκ.

Alexei Navalny out of induced coma and 'responding to speech' https://t.co/7x5rYQGYxZ