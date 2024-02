Αλεξέι Ναβάλνι: Βίντεο ντοκουμέντο τη στιγμή που φυγαδεύουν τη σορό του

Ένα βίντεο ντοκουμέντο κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου καθώς απεικονίζει την στιγμή που μια αυτοκινητοπομπή βγαίνει τα μαύρα μεσάνυχτα από την φυλακή του «Πολικού Λύκου» μεταφέροντας την σορό του Αλεξέι Ναβάλνι.

Υπενθυμίζεται ότι για τρίτη συνεχόμενη ημέρα απαγορεύθηκε στην οικογένειά του Αλεξέι Ναβάλνι και συγκεκριμένα στη μητέρα του η πρόσβαση στη σορό του.

Στο βίντεο απεικονίζεται ένα βαν φυλακής που πιστεύεται ότι μετέφερε το πτώμα του Αλεξέι Ναβάλνι. Ένα αυτοκίνητο ήταν χωρίς διακριτικά – πιθανώς συνοδεία υπηρεσίας ασφαλείας FSB. Η αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε από την σκληρή φυλακή του καθεστώτος Πούτιν, όπου ο Ναβάλνι ήταν φυλακισμένος, με την θερμοκρασία να είναι στους -30 βαθμούς Κελσίου την ημέρα του θανάτου του.

The body of murdered opposition politician Alexei Navalny has not yet been handed over to his relatives. The cause of death “has not been established”



The Russian Investigative Committee told his mother and lawyers that the investigation into Navalny’s death has been prolonged.… pic.twitter.com/zMgMmMZ3rz