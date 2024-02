Αλεξέι Ναβάλνι: Βρέθηκε η σορός του και είναι γεμάτη μώλωπες

Η είδηση ότι βρέθηκε η σορός του Αλεξέι Ναβάλνι άρχισε να κάνει το γύρο του κόσμου το μεσημέρι της Κυριακής (18/2/24), με τις διευκρινίσεις να κάνουν λόγο για πολλούς μώλωπες στο άψυχο σώμα του.

Όλο και περισσότερο περιπλέκεται το μυστήριο με τον Αλεξέι Ναβάλνι, το θάνατό του, τον τρόπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο μεγάλος επικριτής του Κρεμλίνου έχασε τη ζωή του. Μέχρι χθες, Σάββατο (18/2/24) δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα, πού βρίσκεται η σορός του.

Ούτε οι δικοί του άνθρωποι δεν είχαν καταφέρει να την εντοπίσουν. Το μεσημέρι της Κυριακής, η ανεξάρτητη εφημερίδα Novaya Gazeta Europe, δημοσίευσε δηλώσεις ενός μέλους πληρώματος ασθενοφόρου για τη σορό του Ναβάλνι που φαίνεται πως τελικά εντοπίστηκε…

Σύμφωνα με τα όσα είπε στην εφημερίδα, το άψυχο σώμα του Ναβάλνι έχει σημάδια από χρήση βίας και μώλωπες που προκλήθηκαν όταν τον εξανάγκαζαν να βρίσκεται στο έδαφος ενώ έπαθε κάποιου είδους κρίση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σώμα του Ναβάλνι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νεκροτομείο του νοσοκομείου της πόλης Σάλεκχαρντ υπό αστυνομική φύλαξη. «Συνήθως τα πτώματα των ανθρώπων που πεθαίνουν στη φυλακή μεταφέρονται απευθείας στην ιατροδικαστική υπηρεσία, όμως σε αυτή την περίπτωση μεταφέρθηκε στο κλινικό νοσοκομείο για κάποιο λόγο», είπε ο παραϊατρικός υπάλληλος.

Πρόσθεσε ότι «ως έμπειρος νοσηλευτής, μπορώ να πω ότι τα τραύματα που περιέγραψαν όσοι τα είδαν φαινόταν να είναι από σπασμούς».

«Εάν ένα άτομο έχει σπασμούς και άλλοι προσπαθούν να τον συγκρατήσουν αλλά οι σπασμοί είναι πολύ δυνατοί, τότε εμφανίζονται μώλωπες. Ίσως προσπάθησαν να τον αναζωογονήσουν και πιθανότατα πέθανε από καρδιακή ανακοπή, όμως κανείς δεν λέει τίποτα για το γιατί έπαθε καρδιακή ανακοπή», είπε ο νοσηλευτής.

❗ A paramedic source told Novaya Europe that he’d been informed Navalny’s body showed signs of bruising, and although the bruises did not appear to have been from beatings, Navalny must have still been alive for bruising to appear.



