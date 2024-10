Αλί Χαμενεΐ: Πηγή του κακού ΗΠΑ και Ευρώπη – Εξαφανιστείτε από τη Μέση Ανατολή

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ, εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Δύσης και έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τους εκατοντάδες πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ το βράδυ της Τρίτης (1.10.2024).

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο Χαμενεΐ μιλώντας σε ανώτατους αξιωματούχους στο Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες στη Μέση Ανατολή, λέγοντας πως οι χώρες αυτές «υποστηρίζουν ψευδώς ότι θα φέρουν την ειρήνη και την ηρεμία στην περιοχή μας».

«Εξαφανιστείτε» από την περιοχή, συνέχισε ο Ιρανός ηγέτης «ώστε τα κράτη της περιοχής να ζήσουν ειρηνικά». «Οι χώρες της περιοχής μπορούν να διαχειριστούν τον εαυτό τους, να διαχειριστούν την περιοχή τους, να ζήσουν μαζί ειρηνικά, με υγεία και ευημερία», ανέφερε.

Ο ίδιος σημείωσε πως θρηνεί για τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, αλλά εξήγησε ότι δεν ακύρωσε τη σημερινή συνάντηση γιατί ο θρήνος του Ιράν αποτελεί δύναμη αναγέννησης και ώθησης προς τα εμπρός.

