Αλληθώρισε η Τζόρτζια Μελόνι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι συζητούσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι περιμένοντας την άφιξη χθες (11/07/2024) του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και του απερχόμενου γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ για να ξεκινήσει η Σύνοδος της Συμμαχίας.

Μια Σύνοδος του ΝΑΤΟ που ήταν επεισοδιακή σε πολλά επίπεδα κυρίως όσον αφορά στο πολιτικό μέλλον του Τζο Μπάιντεν που επισκίασε τα πάντα. Πάντως, κάλλιστα θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι αυτό συζητούσε στο πηγαδάκι η Τζόρτζια Μελόνι η οποία μάλιστα, είχε συναντήσει πρόσφατα τον Αμερικανό Πρόεδρο στην Σύνοδο των G7 και ήρθε σε δύσκολη θέση καθώς ο Μπάιντεν ήταν αρκετές φορές εκτός τόπου και χρόνου.

Πάντως όπως θα δείτε αλληθώρισε πριν καν ο Μπάιντεν αποκαλέσει στη Σύνοδο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Πρόεδρο Πούτιν και στη συνέχεια την αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις, Πρόεδρο Τραμπ….

Giorgia Meloni on top eye-rolling form as leaders at the @Nato summit wait for Stoltenberg and Biden to arrive for today’s first session pic.twitter.com/0lczOywwav