Αλβανία: 12 συλλήψεις για τη δολοφονία του Πορτογάλου τουρίστα – Αστυνομικός φέρεται να βοήθησε τον δράστη να ξεφύγει, αναζητείται ο ιδιοκτήτης του beach bar

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τη δολοφονία ενός 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στο Εξαμίλι, κοντά στους Αγίους Σαράντα στην Αλβανία, καθώς η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει 12 άτομα και αναζητεί ακόμα 2 εμπλεκόμενους. Μάλιστα, ένας 24χρονος αστυνομικός φέρεται να είναι αυτός που βοήθησε τον 29χρονο δράστη να ξεφύγει.

Θύμα είναι ο 20χρονος Πορτογάλος Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες, ο οποίος σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2005. Ο νεαρός βρισκόταν τα ξημερώματα της Τρίτης 18 Αυγούστου στο συγκρότημα «Principote» στο Εξαμίλι, όταν ξέσπασε η συμπλοκή που στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην παραλία, όπου και έγινε η δολοφονία.

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Όπως μεταδίδουν τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 12, ενώ άλλα δύο άτομα αναζητούνται από τις αρχές. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και ένας 24χρονος αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να βοήθησε τον Σοκράτ Βάτα να διαφύγει μετά τη δολοφονία. Πληροφορίες από αλβανικά μέσα, υποστηρίζουν ότι ο 24χρονος μάλλον δούλευε μαζί με τον δράστη ως σεκιουριτάς στο μαγαζί εκείνη τη μέρα.

Παράλληλα, οι αλβανικές αρχές έχουν στρέψει την έρευνα και προς τον ιδιοκτήτη του «Principote», ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα έχει κηρυχθεί καταζητούμενος στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Συνολικά, 41 άτομα προσήχθησαν αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση της Σαράντα για να εξεταστούν σχετικά με τις συνθήκες της δολοφονίας. Ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα παραμένει ο βασικός κατηγορούμενος για τη θανατηφόρα επίθεση στον 20χρονο Πορτογάλο, ενώ οι υπόλοιπες συλλήψεις αφορούν διαφορετικές κατηγορίες και φερόμενες συμμετοχές στην υπόθεση.

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Το χρονικό της συμπλοκής που κατέληξε σε δολοφονία

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της αλβανικής έρευνας, η σύγκρουση ξεκίνησε μέσα στο «Principote» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην παραλία.

Ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα, εργαζόμενος στον χώρο, φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να επιτέθηκε στον Πορτογάλο με μαχαίρι, χτυπώντας τον αρκετές φορές.

Παράλληλα, ο 29χρονος Ντέιβιντ Ερτέβεντ, ο οποίος έχει κηρυχθεί καταζητούμενος, φέρεται να χτύπησε τον 20χρονο με γροθιές την ώρα της επίθεσης με το μαχαίρι. Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η αλβανική αστυνομία.

Αλβανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η συμπλοκή ενδέχεται να ξεκίνησε μετά από περιστατικό που αφορούσε μια γυναίκα. Η πληροφορία αυτή παρουσιάζεται ως στοιχείο της έρευνας και όχι ως οριστικά διαπιστωμένο κίνητρο.

Οι εργαζόμενοι του beach bar

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα στοιχεία για τον ρόλο άλλων εργαζομένων του «Principote».

Σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία, τέσσερις σερβιτόροι φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή και να χτύπησαν με γροθιές τον Πορτογάλο πριν από την επίθεση με το μαχαίρι. Οι τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ οι αρχές εξετάζουν τον ακριβή ρόλο καθενός από τους εμπλεκόμενους.

Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι στο «Principote» βρίσκονταν εκείνη την ώρα τέσσερα άτομα που είχαν ρόλο σωματοφυλάκων, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενοι σε αστυνομικές υπηρεσίες.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ασφαλείας δεν παρενέβησαν για να αποτρέψουν τη συμπλοκή και στη συνέχεια δεν ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η προσπάθεια να ξεφύγει με το… πορτμπαγκάζ

Η σύλληψη του 29χρονου Σοκράτ Βάτα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της υπόθεσης. Ο βασικός ύποπτος φέρεται να διέφυγε από το Εξαμίλι μετά το περιστατικό και συνελήφθη περίπου πέντε ώρες αργότερα, στην περιοχή Λεβάν του Φίερι.

Σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία, είχε κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε 30χρονη Τουρκάλα, ενώ στο όχημα επέβαινε ακόμη ένας 38χρονος Τούρκος. Οι δύο φέρεται να γνώριζαν τον 29χρονο και να τον μετέφεραν προς τα Τίρανα.

Albanian police just delivered the most chaotic, incompetent arrest of the year.



Sokrat Vata, 29, the beach "security" who stabbed 20-year-old Portuguese tourist Luis Miguel Varela Mendes to death in Ksamil over some pathetic verbal conflict, tried to flee by literally hiding in… pic.twitter.com/LXaq2oGzf0 — Flamingo Television (@Flamingo_TV) August 18, 2026

Οι δύο Τούρκοι συνελήφθησαν αρχικά και υποστήριξαν, σύμφωνα με αλβανικό δημοσίευμα, ότι γνώριζαν τον Βάτα και τον πλήρωναν για υπηρεσίες σωματοφύλακα και προσωπικής συνοδείας. Οι ίδιοι φέρονται να αρνήθηκαν ότι γνώριζαν τι είχε συμβεί στο Εξαμίλι και υποστήριξαν ότι τον πήραν μαζί τους λόγω της προσωπικής τους σχέσης.

Οι διακοπές που εξελίχθηκαν σε τραγωδία

Η δολοφονία του Πορτογάλου τουρίστα σημειώθηκε σε μία από τις πιο πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές της νότιας Αλβανίας, στην καρδιά της καλοκαιρινής περιόδου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα, καθώς σημειώθηκε σε χώρο διασκέδασης που απευθύνεται κυρίως σε τουρίστες και επισκέπτες της περιοχής.

Η υπόθεση έχει επίσης ανοίξει συζήτηση στην Αλβανία για την ασφάλεια στους τουριστικούς προορισμούς, αλλά και για τον ρόλο ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας και προσωπικού που εργάζεται σε νυχτερινά κέντρα και beach bars.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων, ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων και το κίνητρο της επίθεσης.