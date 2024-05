Αλβανία: Επεισόδια με μολότοφ στα Τίρανα – Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του δημάρχου της πόλης

Επεισόδια ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα (21.05.2024) στην Αλβανία, έξω από το δημαρχείο των Τιράνων, όπου πολίτες διαμαρτύρονται και ζητούν την παραίτηση του Έριον Βελιάι.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να ζητήσουν την παραίτηση του δημάρχου Τιράνων, τον εκλεκτό του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Οι διαδηλωτές πέταξαν μολότοφ ενώ προσπάθησαν να μπουν και μέσα στο κτίριο με βία.

Οι πολίτες που διαδήλωναν στην αλβανική πρωτεύουσα, φέρεται να υποστηρίζουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και πως κατέστρεψαν τον σιδερένιο φράχτη μπροστά από το δημαρχείο χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να περάσουν από τον αστυνομικό κλοιό.

«Στην Αλβανία, διαδηλωτές πέταξαν βόμβες βενζίνης και αυγά στο γραφείο του δημάρχου των Τιράνων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Erion Veliaj για διαφθορά και ζητά την παραίτησή του», έγραψε το Nexta στο X (πρώην Twitter).

In Albania, protesters threw gasoline bombs and eggs at the office of the mayor of Tirana



