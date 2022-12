Θύμα επίθεσης έπεσε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα, καθώς κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης στα Τίρανα ένας άγνωστος τον γρονθοκόπησε.

Η διαδήλωση γινόταν λίγα μέτρα μακριά από τον χώρο πραγματοποίησης της συνόδου κορυφής της ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων με τον Σαλί Μπερίσα να είναι επικεφαλής της πορείας.

Χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν στην πόλη σήμερα, ενώ η Αλβανία φιλοξενεί για πρώτη φορά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, στην οποία συμμετέχουν ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και να ζητήσουν πρόωρες εκλογές.

Καθώς ο Μπερίσα, επικεφαλής του κεντροδεξιού Δημοκρατικού Κόμματος, περπατούσε μπροστά από τους υποστηρικτές του που κρατούσαν αλβανικές σημαίες και σημαίες της ΕΕ, ένας άνδρας τον πλησίασε και τον χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο.

Ο Μπερίσα μάτωσε στο πρόσωπό του, αλλά αργότερα αναμενόταν να απευθύνει ομιλία στη συγκέντρωση.

“This is an attack against freedom of speech”, the DP is saying after a citizen punched Sali Berisha in the face today during the DP’s protest. Well, what was MURDERING 4 PEACEFUL PROTESTERS from the Office of the Prime Minister in 2011 with Sali Berisha’s orders?! pic.twitter.com/op946snOu4