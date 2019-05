Ξεφεύγει η κατάσταση στην Αλβανία όπου αρκετοί διαδηλωτές και τουλάχιστον 12 αστυνομικοί τραυματίστηκαν χθες Σάββατο σε βίαια επεισόδια που ξέσπασαν σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο στα Τίρανα αιτούμενοι την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και νέες εκλογές.

Ορισμένοι πέταξαν πυροτεχνήματα και κοκτέιλ μολότοφ στην αστυνομία, η οποία απάντησε με αντλίες νερού υπό πίεση και δακρυγόνα, μετέδωσαν το δίκτυο Vizion Plus και το πρακτορείο ειδήσεων ATA.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε και αργότερα αντλίες νερού υπό πίεση για να διαλύσει πλήθος διαδηλωτών που είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το αρχηγείο της αστυνομίας και πετούσε κοκτέιλ μολότοφ, σύμφωνα με τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης.

Ορισμένοι διαδηλωτές συνελήφθησαν, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες προς το παρόν όσον αφορά τον συγκεκριμένο αριθμό των διαδηλωτών που τραυματίστηκε, ενώ για τους αστυνομικούς έγινε γνωστό ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 12.

Albania police jump out of the way of a Molotov cocktail, thrown by anti-govt demonstrators in Tirana who broke through the police cordon around the Prime Minister's Office. pic.twitter.com/TbrjNC1ChY

— Balkan Insight (@BalkanInsight) May 11, 2019