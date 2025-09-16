Αμαζόνιος: Ο πνεύμονας της Γης πεθαίνει μέρα με τη μέρα στη Βραζιλία – Έκταση ίση με την Ισπανία καταστράφηκε σε 40 χρόνια

Το μεγαλύτερο τροπικό δάσος του κόσμου βιώνει μια ιστορική κρίση. Σύμφωνα με το δίκτυο παρακολούθησης MapBiomas, ο Αμαζόνιος στη Βραζιλία έχασε 49,1 εκατομμύρια εκτάρια μεταξύ 1985 και 2024, δηλαδή περίπου 491.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Αυτές οι τεράστιες απώλειες του δάσους του Αμαζονίου, που συνδέονται κυρίως με αγροτικές δραστηριότητες και την κτηνοτροφία στη Βραζιλία, απειλούν πλέον να οδηγήσουν το οικοσύστημα σε ένα μη αναστρέψιμο σημείο, όπου δεν θα μπορεί να αναγεννηθεί.

«Όταν χάνονται τόσο μεγάλες εκτάσεις βλάστησης, ο κύκλος των βροχών διαταράσσεται και εκτεταμένες περιοχές κινδυνεύουν να μετατραπούν σε σαβάνες», εξήγησε στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro ο ερευνητής του MapBiomas, Μπρούνο Φερέιρα. Με αυτούς τους ρυθμούς, οι απώλειες μπορεί να φθάσουν το 20 με 25% της βλάστησης, όριο κρίσιμο για την επιβίωση του δάσους.

Αποψίλωση και ανθρώπινες πιέσεις

Το δάσος του Αμαζονίου εξακολουθεί να καλύπτει 421 εκατομμύρια εκτάρια στη Βραζιλία, περίπου το 60% της συνολικής του έκτασης. Όμως ήδη το 15,3% της επιφάνειάς του είχε επηρεαστεί από ανθρώπινες δραστηριότητες το 2024. Η κτηνοτροφία από μόνη της καταλαμβάνει 56,1 εκατομμύρια εκτάρια, πέντε φορές περισσότερα σε σχέση με το 1985.

Η αποψίλωση αυξήθηκε κατά 4% από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025, κυρίως εξαιτίας των πυρκαγιών που επιδεινώθηκαν από την ιστορική ξηρασία, θέτοντας σε κίνδυνο τον κρίσιμο ρόλο του Αμαζονίου στην απορρόφηση των αερίων του θερμοκηπίου.

Η τάση αυτή έχει ωστόσο ανακοπεί από τον Ιανουάριο του 2023, όταν ανέλαβε την εξουσία ο κεντροαριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, μετά τη δραματική αύξηση της αποψίλωσης κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ακροδεξιού προκατόχου του Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Η Βραζιλία θα φιλοξενήσει τον Νοέμβριο την COP30 στην πόλη Μπελέμ, στην καρδιά του Αμαζονίου, μια κρίσιμη σύνοδο για το μέλλον του «πνεύμονα του πλανήτη».