Αμερικανικές εκλογές 2024: Η Αριζόνα που είναι το προπύργιο των συνωμοσιολόγων μετατρέπεται σε φρούριο για κάθε ενδεχόμενο

Σε φρούριο έχει μετατραπεί για τις σημερινές (5.11.24) αμερικανικές εκλογές η Αριζόνα με τους φράκτες από μπετόν, τα συρματοπλέγματα και τα πάνοπλα όργανα της τάξης να είναι η συνηθισμένη εικόνα που αντικρίζει κάποιος έξω από τα εκλογικά κέντρα στο Φίνιξ και στις υπόλοιπες πόλεις της πολιτείας που θεωρείται μία από τις επτά αμφίρροπες (swing states)

Τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυξημένα στην πολιτεία της Αριζόνα, όπου γεννήθηκαν πολλές θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τις αμερικανικές εκλογές του 2020.

«Το διακύβευμα είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό, πρόκειται για τη βάση αυτής της δημοκρατίας, δηλαδή τις εκλογές μας», προειδοποίησε χθες Δευτέρα ο Μπιλ Γκέιτς ένας από τους εκλογικούς αξιωματούχους της κομητείας Μαρικόπα, της πιο πολυπληθούς στην Αριζόνα.

Το 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε από τον Τζο Μπάιντεν με μόλις 10.500 ψήφους στην Αριζόνα. Τότε ένοπλοι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν επί πολλές νύκτες μπροστά από το εκλογικό κέντρο της κομητείας, στο κέντρο του Φοίνιξ, στη διάρκεια της καταμέτρησης των επιστολικών ψήφων.

Ο Τραμπ δεν αναγνώρισε ποτέ την ήττα του και επί τέσσερα χρόνια η πολιτεία της Αριζόνα έχει αναχθεί σε προπύργιο των θεωριών συνομωσίας αναφορικά με τις εκλογές.

Authorities in Arizona increase security around vote tabulation centres, with drones surveilling the areas and snipers on standby pic.twitter.com/d6CaRasSIh

Οι θεωρίες του Τραμπ περί «νοθείας» στις εκλογές του 2020 διαδόθηκαν ευρέως στην Αριζόνα, συχνά τροφοδοτούμενες από τοπικούς αξιωματούχους υποστηρικτές του δισεκατομμυριούχου.

Για να αντιμετωπίσει τη δυσπιστία αυτή το εκλογικό κέντρο της κομητείας Μαρικόπα έχει πλέον εγκαταστήσει κάμερες στους χώρους αποθήκευσης των ψηφοδελτίων, οι οποίες μεταδίδουν συνεχώς και απευθείας βίντεο στο διαδίκτυο.

«Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο διαφανείς γίνεται», τόνισε ο Γκέιτς, ένας Ρεπουμπλικάνος αιρετός, που αντιστάθηκε στις πιέσεις του Τραμπ πριν τέσσερα χρόνια και έκτοτε έχει γίνει στόχος απειλών και λόγου μίσους.

«Αλλά ζητάμε κάτι σε αντάλλαγμα», πρόσθεσε: οι υποψήφιοι που θα χάσουν «να αποδεχθούν τα αποτελέσματα».

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνουν μάχη στήθος με στήθος και τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο να επιμένει στο ενδεχόμενο «νοθείας», η ένταση είναι αισθητή στην Αριζόνα.

Election security is heightened across several states, including battlegrounds Arizona and Nevada, as officials prepare for a surge in mail-in ballots and respond to threats from extremist groups. pic.twitter.com/sxbsCnGjjE