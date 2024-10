Αμερικανικές εκλογές 2024: Η Κάμαλα Χάρις «άδειασε» τον Μπάιντεν για τα «σκουπίδια»

Η Καμάλα Χάρις πήρε αποστάσεις από τα σχόλια του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αναφέρθηκε στους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ ως «σκουπίδια» προκαλώντας πολιτική θύελλα μια εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές εκλογές.

Η Κάμαλα Χάρις δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι διαφωνεί «έντονα» με την κριτική που ασκείται σε ανθρώπους με βάση το ποιον ψηφίζουν. Ερωτηθείσα αν μίλησε με τον πρόεδρο για τα σχόλιά του, η Χάρις είπε ότι ο Μπάιντεν της τηλεφώνησε το βράδυ της Τρίτης, αλλά ότι τα σχόλια του προέδρου «δεν αναφέρθηκαν».

«Ακούστε, νομίζω ότι, πρώτα απ’ όλα, διευκρίνισε τα σχόλιά του, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: Διαφωνώ έντονα με οποιαδήποτε κριτική σε ανθρώπους με βάση το ποιον ψηφίζουν.

Ακούσατε την ομιλία μου χθες το βράδυ και συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου.

Πιστεύω ότι η δουλειά που κάνω αφορά την εκπροσώπηση όλων των ανθρώπων, είτε με υποστηρίζουν είτε όχι», δήλωσε η Χάρις.

Η Κάμαλα Χάρις επανέλαβε επίσης όσα έχει πει στην προεκλογική της εκστρατεία, μεταξύ άλλων, ότι θα «εκπροσωπήσει όλους τους Αμερικανούς» αν εκλεγεί.

«Είμαι ειλικρινής σε αυτό που λέω: Όταν εκλεγώ πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα εκπροσωπήσω όλους τους Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν με ψηφίζουν, και θα ασχοληθώ με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους», δήλωσε η Χάρις.

Σχόλιο του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, που φαίνεται να συγκρίνει τους υποστηρικτές του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με «σκουπίδια», επισκίασε τη μεγάλη βραδιά της Κάμαλα Χάρις, ενώ ανησυχίες εκφράζονται στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών για τον συνολικό αντίκτυπο στην προεκλογική εκστρατεία της αντιπροέδρου, λίγα 24ωρα πριν από τις κάλπες.

Η Κάμαλα Χάρις, χθες Τρίτη (29.10.2024), απευθύνθηκε σε χιλιάδες υποστηρικτές της, με την «τελική αγόρευση» της προεκλογικής εκστρατείας της απέναντι από τον Λευκό Οίκο.

Ήταν το τελευταίο μεγάλο κάλεσμά της προς τους ψηφοφόρους πριν από τις κάλπες της 5ης Νοεμβρίου για την προεδρία των ΗΠΑ, όπου είναι υποψήφια απέναντι στον Τραμπ, ωστόσο, μέχρι τα μεσάνυχτα, ο ίδιος ο Λευκός Οίκος είχε ρίξει τη σκιά του στην κορυφαία στιγμή της εκστρατείας της.

Σε βίντεο με μεγάλη προβολή, ο Τζο Μπάιντεν, αναφερόμενος στο Πουέρτο Ρίκο, το οποίο σε συγκέντρωση του Τραμπ είχε χαρακτηριστεί ως «πλωτό νησί των σκουπιδιών», ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να λέει: «Τα μόνα σκουπίδια που βλέπω να επιπλέουν είναι οι υποστηρικτές του».

Στη συνέχεια αναφέρεται στη «δαιμονοποίηση των Λατίνων».

Ο Μπάιντεν επιχείρησε λίγες ώρες αργότερα να διευκρινίσει με ανάρτησή του στο X ότι το σχόλιό του είχε στόχο τη «ρητορική μίσους» που προέρχεται από το «στρατόπεδο» του Τραμπ.

Ωστόσο η ανάγκη για «εξηγήσεις» με ανάρτηση, σχεδόν αμέσως μετά τη μεγάλη ομιλία της Χάρις, σηματοδοτεί τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στις κάλπες η παρέμβασή του.

BREAKING: President Biden calls all Trump supporters (roughly 74M people) “garbage” in newly released footage.



The development comes after days of the media telling Americans that this word is “x-rated, hateful, and abhorrent.”



“The only garbage I see floating out there is his… pic.twitter.com/PiJI4cfzkB