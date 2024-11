Αμερικανικές εκλογές 2024: Η Μελάνια Τραμπ δείχνει τον γιο της να ψηφίζει για πρώτη φορά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των αμερικανικών εκλογών, με την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ να διεκδικούν την προεδρία και την προσοχή όλου του κόσμου να είναι στραμμένη στις ΗΠΑ και στα αποτέλεσμα που θα αναδείξουν τον επόμενο ένοικο του Λευκού Οίκου.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τα αποτελέσματα στις αμερικανικές εκλογές, με εκατομμύρια πολίτες να ψηφίζουν είτε την υποψήφια των Δημοκρατικών και νυν Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις είτε τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο και τέως Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το εκλογικό του δικαίωμα στις αμερικανικές εκλογές άσκησε για πρώτη φορά ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ, Μπάρον.

Μάλιστα, η πρώην πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ μοιράστηκε χθες Τρίτη (05.11.24) στο X μία φωτογραφία του γιου της, Μπάρον, την ώρα που βρισκόταν πάνω από την κάλπη.

Ο 18χρονος πρωτοετής του New York University ψήφισε φυσικά τον πατέρα του.

Voted for the first time – for his dad! #18yearsold #presidentialelection #proud pic.twitter.com/kTzMFNn1AS