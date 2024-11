Αμερικανικές εκλογές 2024: «Κάθε ψήφος μετράει» λέει η Κάμαλα Χάρις – «Νέες κορυφές» υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ

«Κάθε ψήφος μετράει», παροτρύνει τους ψηφοφόρους η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα Τρίτη (5.11.24), Κάμαλα Χάρις, ενώ ο αντίπαλός της, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ, υπόσχεται να οδηγήσει σε «νέες κορυφές».

Αυτές ήταν οι τελευταίες στιγμές μιας ταραχώδους κούρσας για τον Λευκό Οίκο που έκοβε την ανάσα, με την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλούν στις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις τους, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις εκλογές με κρίσιμα διακυβεύματα για τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο.

«Αυτές μπορεί να είναι από τις πιο αμφίρροπες εκλογές στην ιστορία. Κάθε ψήφος μετράει», προειδοποίησε η 60χρονη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε μιλώντας από τη Φιλαδέλφεια, στην Πενσιλβάνια, μερικές μόνον ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Από το Μίσιγκαν, ο 78χρονος πρώην πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε στην τελευταία προεκλογική του συγκέντρωση να «οδηγήσει την Αμερική και τον κόσμο» σε «νέες κορυφές». Γεμάτος αυτοπεποίθηση, διαβεβαίωσε πολλές φορές ότι «βρίσκεται σε καλή θέση» για να κερδίσει τις εκλογές.

Και οι δύο υποψήφιοι δηλώνουν βέβαιοι για τη νίκη τους και, αν πιστέψει κανείς τις δημοσκοπήσεις, όλα θα εξαρτηθούν από μερικές δεκάδες χιλιάδες ψήφους μόνον σε 7 πολιτείες, τις λεγόμενες αμφίρροπες (swing states), οι οποίες πιστεύεται ότι θα κρίνουν το αποτέλεσμα.

Οι ΗΠΑ, που είναι ομοσπονδιακή χώρα, έχει ένα έμμεσο καθολικό εκλογικό σύστημα, στο οποίο νικητής στέφεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει πλειοψηφία τουλάχιστον 270 από τους 538 εκλέκτορες.

Λογικό ήταν επομένως στην Πενσιλβάνια, η οποία δίνει τον μεγαλύτερο αριθμό εκλεκτόρων από τις «swing states», να ρίξουν ιδιαιτέρως το βάρος τους στο τέλος της προεκλογικής τους εκστρατείας και οι δύο υποψήφιοι.

Η Ιβόν Τίνσλεϊ, μια 35χρονη λογίστρια στην πολιτεία αυτή πήγε χθες το βράδυ για να δει την αντιπρόεδρο, λέγοντας ότι ονειρεύεται μια «επιστροφή στη φυσιολογική ζωή».

«Έχουμε τη δυνατότητα να γυρίσουμε επιτέλους σελίδα σε μια δεκαετία πολιτικού σχεδίου που καθοδηγείτο από τον φόβο και τον διχασμό. Φτάνει πια», δήλωσε απηχώντας τις θέσεις της Χάρις, πρώην εισαγγελέως και στη συνέχεια Γερουσιαστή της Καλιφόρνιας με πατέρα Τζαμαϊκανό και μητέρα Ινδή.

