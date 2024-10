Αμερικανικές εκλογές 2024: «Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι Χίτλερ» λέει η Μελάνια στο Fox News

Όλο και συχνότερα παρεμβαίνει η Μελάνια Τραμπ υπέρ του συζύγου της και υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγα 24ωρα πριν τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ο Χίτλερ», λέει η σύζυγός του σε συνέντευξη στο Fox News, στην τελική ευθεία για τις αμερικανικές εκλογές.

Η Μελάνια Τραμπ, απέρριψε την Τρίτη (29.10.2024) τον παραλληλισμό του πρώην προέδρου και υποψήφιου με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα για τον Λευκό Οίκο, με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Μετά την κριτική που δέχτηκε για δηλώσεις τις οποίες φέρεται να έκανε – και τις οποίες διέψευσε – για τον Χίτλερ, αλλά και τα ρατσιστικά σχόλια ενός κωμικού ηθοποιού στην προεκλογική συγκέντρωσή του στη Νέα Υόρκη στις 27 Οκτωβερίου, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την 28η Οκτωβρίου ότι είναι «το αντίθετο του ναζιστή».

Σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό κανάλι Fox News την Τρίτη, η Μελάνια Τραμπ χαρακτήρισε «φρικτή» τη σύγκριση του συζύγου της με τον ηγέτη της ναζιστικής Γερμανίας.

«Δεν είναι ο Χίτλερ και όλοι οι υποστηρικτές του τον στηρίζουν επειδή θέλουν να δουν τη χώρα τους να επιτυγχάνει», είπε.

«Οι άνθρωποι βλέπουν τι συμβαίνει στη χώρα τους και ξέρουν τι είδους ηγέτη θέλουν. Θέλουν ευημερία, θέλουν την επιστροφή του αμερικάνικου ονείρου», πρόσθεσε.

‘IT’S TERRIBLE’: @MELANIATRUMP hits back against the ‘fascist’ labeling of former President Trump, as the campaign enters its final stretch before Election Day. pic.twitter.com/p5C48Oy0X6