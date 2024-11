Αμερικανικές εκλογές 2024: Ο Ντόναλντ Τραμπ μήνυσε το CBS για «πειραγμένη» συνέντευξη στην Κάμαλα Χάρις

Νέα δικαστική διαμάχη ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά κατά του ειδησεογραφικού δικτύου CBS, για μία «παραπλανητική», όπως την αποκάλεσε, συνέντευξη στην Κάμαλα Χάρις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται πως η συνέντευξη της εκπομπής με τίτλο «60 Minutes με την Κάμαλα Χάρις» ήταν «πειραγμένη», κάτι που το CBS απέρριψε κατηγορηματικά. Παρά την άρνηση του μέσου, ο μεγιστάνας ζητά αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την κατάθεση που υποβλήθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ.

«Το 60 Minutes έδωσε ένα απόσπασμα της συνέντευξης μας στο Face the Nation, το οποίο χρησιμοποίησε ένα μεγαλύτερο τμήμα της απάντησής της από εκείνο του 60 Minutes. Ίδια ερώτηση. Ίδια απάντηση. Αλλά διαφορετικό τμήμα της απάντησης», δήλωσε το CBS στις 20 Οκτωβρίου.

Η αγωγή που κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ αφορά μία ερώτηση που έγινε στην Δημοκρατική σχετικά με το γιατί ο Μπενιαμίν Νετενιάχου δεν άκουσε τις ΗΠΑ για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις κινήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με το skynews.

Σε μια προ επισκόπηση που προβλήθηκε 24 ώρες πριν από τη μετάδοση της συνέντευξης, η Κάμαλα Χάρις φάνηκε να απαντά στην ερώτηση υπερασπιζόμενη την επιρροή των ΗΠΑ. Στην πλήρη εκδοχή της συνέντευξης που κυκλοφόρησε την επόμενη ημέρα, φαίνεται όμως να λέει:

«Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να επιδιώκουμε ό,τι είναι απαραίτητο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να είναι ξεκάθαρο το πού βρισκόμαστε όσον αφορά την ανάγκη να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος».

Δείτε τα δύο αποσπάσματα της συνέντευξης:

BREAKING: Donald Trump sues CBS News for $10 billion for “deceptively doctoring” Kamala Harris’ 60-Minutes interview.



Trump is directly accusing CBS of election interference to help Harris, according to Fox News.



“CBS’ partisan and unlawful acts of election and voter… pic.twitter.com/1dEo0Y9ZbX