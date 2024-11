Αμερικανικές εκλογές: «Mείνετε στη σειρά σας να ψηφίσετε – Τα πάμε καλά», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ενώ οι κάλπες για τις αμερικανικές εκλογές ξεκίνησαν να κλείνουν σταδιακά, ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέο μήνυμά του από τα social media, ζήτησε από τους ψηφοφόρους του να παραμείνουν στις ουρές για να ψηφίσουν.

«Γειά σας Ρεπουμπλικάνοι. Tα πάμε πραγματικά καλά», είπε στην αρχή του βίντεο ο Ντόναλντ Τραμπ για τις αμερικανικές εκλογές.

«Αν είστε στη σειρά, μείνετε στη σειρά, μην τους αφήσετε να σας βγάλουν από εκεί», είπε στη συνέχεια ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων.

HI REPUBLICANS! IF YOU’RE IN LINE—STAY IN LINE… pic.twitter.com/5vEA2kXZXU