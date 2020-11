Αμερικανικές εκλογές: «Αγγίζει» το… μαγικό 270 ο Μπάιντεν! Οι Πολιτείες – κλειδιά και το Προεδρικό του μήνυμα

Στο απόλυτο θρίλερ έχουν μετατραπεί οι φετινές αμερικανικές εκλογές. Μια εκλογική μάχη που είχε για καιρό φαβορί τον Τζο Μπάιντεν, με τον αντίπαλό του όμως, Ντόναλντ Τραμπ, να αποδεικνύεται “σκληρό καρύδι” να παίρνει κρίσιμες Πολιτείες και να μετατρέπει την μάχη της Προεδρίας σε ντέρμπι για γερά νεύρα.

Τα δεδομένα αλλάζουν με φρενήρεις ρυθμούς. Τούτη την ώρα, ωστόσο, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών δείχνει να αποκτά ξεκάθαρο προβάδισμα για να πάρει τις αμερικανικές εκλογές.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν κερδίζει την Πολιτεία του Μίσιγκαν, εξασφαλίζοντας 16 εκλέκτορες, σύμφωνα με την πρόβλεψη του τηλεοπτικού δικτύου CNN. Με καταμετρημένο το 97% των ψήφων, ο Μπάιντεν συγκεντρώνει ποσοστό 49,8% και ο Ντόναλντ Τραμπ 48,6%.

Το Associated Press δεν το έχει “κλειδώσει” ακόμη, ωστόσο και ο ίδιος ο Μπάιντεν το ανέφερε στο μήνυμά του, κάτι που μόνο τυχαίο δεν ήταν.

Να σημειώσουμε εδώ το εξής: Με όλα τα διεθνή πρακτορεία να δίνουν νίκη του Μπάιντεν στο Ουισκόνσιν, τα πράγματα… ξεκαθαρίζουν!

Τι σημαίνει αυτό; Πώς αν ο Δημοκρατικός υποψήφιος “κλειδώσει” την σημαντική αυτή νίκη (σ.σ. την οποία δίνει ως δεδομένη και το Associated Press) και διατηρήσει το προβάδισμά του σε Νεβάδα και Αριζόνα, τότε… είναι ο επόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ καθώς θα έχει φτάσει τον “μαγικό” αριθμό των 270 εκλεκτόρων!

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε ότι με βάση τις προβλέψεις του λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 4ης Νοεμβρίου (σ.σ. ώρα Ελλάδας) ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εξασφαλίσει 214 μεγάλους εκλέκτορες και ο Τζο Μπάιντεν 264. Για να εκλεγεί πρόεδρος ένας υποψήφιος χρειάζεται να συγκεντρώσει 270 εκλέκτορες.

Και στο πιο… μετριοπαθές σενάριο, ωστόσο, ο Μπάιντεν δείχνει να βρίσκεται πιο κοντά στη νίκη.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, έξι είναι οι σημαντικές Πολιτείες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα και ίσως κρίνουν τα πάντα.

Αυτές είναι οι:

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα επίσημα αποτελέσματα, ο Τζο Μπάιντεν έχει με το μέρος του 253 εκλέκτορες από τους 270 που απαιτούνται, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει 213 εκλέκτορες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως έστω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει και στις τέσσερις πολιτείες όπου έχει προβάδισμα ήδη (Πενσιλβάνια, Βόρεια Καρολίνα, Τζόρτζια και Αλάσκα) συγκεντρώνει κατά μέγιστο 264 εκλέκτορες – γεγονός που συνεπάγεται ότι απέχει κατά 6 εκλέκτορες από το να συγκεντρώσει τον μαγικό αριθμό 270, που συνεπάγεται την εκλογική νίκη του. Στον αντίποδα, αν ο Τζο Μπάιντεν επικρατήσει σε Νεβάδα και Αριζόνα (σύνολο 17 εκλέκτορες) τότε κερδίζει άμεσα τους 270 συνολικούς εκλέκτορες που τον οδηγούν στον Λευκό Οίκο.

Σε μια διπλή ανάρτηση που “μάρκαρε” ως παραπληροφόρηση σε… χρόνο dt το Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ “δηλώνει” από την πλευρά του νικητής σε Πενσιλβάνια, Τζόρτζια και Βόρεια Καρολίνα! Επίσης “δηλώνει” νικητής στο Μίσιγκαν “αν υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός ψήφων που μυστικά πετάχτηκαν όπως μεταδόθηκε ευρέως”!

…..there was a large number of secretly dumped ballots as has been widely reported!