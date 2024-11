Αμερικανικές εκλογές: Άντρας συνελήφθη στο Καπιτώλιο ως ύποπτος για εμπρησμό

Η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ συνέλαβε έναν άνδρα αφού κίνησε υποψίες για εμπρησμό.

Στα πλαίσια των Αμερικανικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα 5 Νοεμβρίου, συνελήφθη άντρας στο Κέντρο Επισκεπτών του Καπιτωλίου (CVC) που θεωρήθηκε ύποπτος για εμπρησμό.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο ύποπτος βρέθηκε να κουβαλάει πυρσό και φωτοβολίδες, ενώ μύριζε κάποιου είδους καύσιμο.

«Οι αξιωματικοί μας μόλις συνέλαβαν έναν άνδρα που σταμάτησε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου στο Capitol Visitor Center (CVC). Ο άνδρας μύριζε σαν καύσιμο, είχε πυρσό και πυροβόλο όπλο. Θα παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες όταν μπορέσουμε», ανέφερε η αστυνομία.

Our officers just arrested a man who was stopped during our screening process at the Capitol Visitor Center (CVC). The man smelled like fuel, had a torch & a flare gun.



