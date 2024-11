Αμερικανικές εκλογές: Απόλυτη ισοπαλία δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ – «Αγχωμένοι» οι ψηφοφόροι

Μόλις μία ημέρα πριν τις αμερικανικές εκλογές, τα στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι μια απίστευτα «σφιχτή κούρσα», με τον νικητή να κόβει το νήμα στην τελική ευθεία, μετά από μια αναμέτρηση θρίλερ μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις.

Η Αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις διατήρησε τη θέση της σε εθνικό επίπεδο και στο Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν και τη Νεβάδα, αλλά το προβάδισμά της στην Πενσυλβάνια συρρικνώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να ηγείται στην Αριζόνα, τη Τζόρτζια και τη Βόρεια Καρολίνα.

Κάπως έτσι, οι 7 Πολιτείες που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, ακόμα δεν δείχνουν ξεκάθαρα τον νικητή.

Ισοπαλία δείχνει και η τελευταία μεγάλη δημοσκόπηση του NBC news, με τους υποψηφίους να συγκεντρώνουν -και οι δύο- ποσοστό 49%. Το υπόλοιπο 2% είναι οι αναποφάσιστοι…

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η Κάμαλα Χάρις φαίνεται να συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειοψηφία των μαύρων ψηφοφόρων, των ψηφοφόρων κάτω των 30 ετών και των λευκών ψηφοφόρων που έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση.

Αντίθετα, ο Τραμπ κερδίζει στις μη αστικές περιοχές, τους λευκούς ψηφοφόρους που δεν έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση και στους λευκούς ψηφοφόρους.

