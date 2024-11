Αμερικανικές εκλογές: «Είναι κακιά, άρρωστη, τρελή και σκύλα» – Επίθεση Τραμπ σε Πελόζι

Σφοδρή επίθεση κατά της Νάνσι Πελόζι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της τελευταίας του συγκέντρωσης στο Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν κλείνοντας την εκστρατεία του για τις αμερικανικές εκλογές.

«Είναι ένα στραβό άτομο, είναι ένα κακό άτομο. Κακιά, είναι μια κακιά, άρρωστη, τρελή. Είναι και κάτι που ξεκινά με ένα «Β» (εννοώντας σκύλα) αλλά δεν θα το πω. Θέλω να το πω», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Νάνσι Πελόζι σε μια σεξιστική επίθεση την ώρα που το συγκεντρωμένο πλήθος ζητωκραύγαζε.

«Δεν χρησιμοποιώ πολλές βωμολοχίες, ξέρετε, κάθε τόσο, και δεν είναι ποτέ μια πραγματικά κακή λέξη, δεν είναι ποτέ κακή… Αλλά είναι λίγο καλύτερα όταν χρησιμοποιείς μία κακή λέξη. Αυτοί είναι κακοί άνθρωποι», είπε.

Ο Τραμπ επιτίθεται συνεχώς στην Πελόζι και πρόσφατα την αποκάλεσε «εχθρό εκ των έσω».

Trump on Nancy Pelosi: She’s an evil sick, crazy

B — it start with a B but I won’t say it. I want to say it. pic.twitter.com/3eukelYboO