Αμερικανικές εκλογές: Κάμαλα Χάρις ή Ντόναλντ Τραμπ; Έφτασε η ημέρα της κρίσης – Διχασμένες οι ΗΠΑ πάνω από τις κάλπες

Εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να προσέλθουν σήμερα Τρίτη (05.11.24) στις κάλπες για να ψηφίσουν στις αμερικανικές εκλογές για το 2024, στις οποίες η υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις και ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της, Ντόναλντ Τραμπ, αναμετρώνται σε μία αμφίρροπη μάχη, ψήφο με ψήφο.

Κάμαλα Χάρις ή Ντόναλντ Τραμπ; Ποιος τελικά θα πάρει τα κλειδιά για τον Λευκό Οίκο; Η διεθνής κοινότητα είναι με το βλέμμα στραμμένο στις ΗΠΑ, καθώς τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών θα κρίνουν το μέλλον ολόκληρου του πλανήτη.

Οι 60ές αμερικανικές εκλογές θα αναδείξουν τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ – που θεωρείται ευρέως ως η πιο ισχυρή θέση στον κόσμο – και περίπου 230 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Έπειτα από έναν εντυπωσιακό ορυμαγδό γεγονότων τους τελευταίους μήνες, το εκλογικό σώμα είναι διχασμένο, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις επτά πολιτείες – κλειδιά που αναμένεται να καθορίσουν το αποτέλεσμα.

Πρόκειται για τις πολιτείες: Αριζόνα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν, Νεβάδα, Βόρεια Καρολίνα, Πενσιλβάνια και Ουισκόνσιν.

«Αν δεν κερδίσει, χαθήκαμε»: όπως η Ρόμπιν Μάθιους, πολλοί ψηφοφόροι των Δημοκρατικών που περίμεναν στην ουρά για να μπουν στον χώρο όπου θα εκφωνούσε την τελευταία της προεκλογική ομιλία η Κάμαλα Χάρις, χθες Δευτέρα στη Φιλαδέλφεια, φοβούνται την επιστροφή του «εκτός ελέγχου» Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και λένε πως η ελπίδα τους είναι πως θα τελειώσει ο βαθύς διχασμός των Αμερικανών.

Στη λεωφόρο που περνά μπροστά από το Μουσείο Τέχνης της Φιλαδέλφειας, μπροστά στο οποίο επρόκειτο να εκφραστεί το βράδυ (τοπική ώρα, τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας) η αντιπρόεδρος, μερικές ώρες προτού ανοίξουν αργότερα σήμερα τα εκλογικά κέντρα, το πλήθος ήταν εντυπωσιακό κι οι ουρές πελώριες.

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη, αλλά ανησυχώ», συνόψισε η Ρόμπιν Μάθιους, ακτιβίστρια σε επίπεδο κοινότητας, 50 ετών, στην Πενσιλβάνια, πολιτεία που συγκαταλέγεται σ’ αυτές που θα κρίνουν το αποτέλεσμα των σημερινών εκλογών.

«Επειδή αν δεν κερδίσει, χαθήκαμε. Εντελώς. Αυτός (ο Ντόναλντ Τραμπ) θα τα καταστρέψει όλα. Είναι εκτός ελέγχου, δεν υπάρχουν πλέον μηχανισμοί ελέγχου» της εξουσίας του, συνέχισε. Πλάι της, ο 16χρονος γιος της, ο Άσερ, παρενέβη για να πλειοδοτήσει: αυτό που κρίνεται στις σημερινές εκλογές, τόνισε, είναι «η διατήρηση του δημοκρατικού συστήματός μας».

Ακούγονταν κρουστά από μουσικούς που προσπαθούσαν να φτιάξουν ατμόσφαιρα ενόψει της συγκέντρωσης, όπου αναμενόταν η συμμετοχή αστέρων όπως η Λέιντι Γκάγκα ή η ΄Όπρα Γουίνφρι, μπροστά στα σκαλιά του περίφημου μουσείου που ανέβαινε ο Σιλβέστερ Σταλόουν σε σκηνή της ταινίας Rocky.

Καθώς τελειώνει η μακρά εκστρατεία που σημαδεύτηκε από άνευ προηγουμένου ανατροπές σε μια Αμερική πιο διχασμένη παρά ποτέ, η Ιβόν Τίνσλι, στέλεχος εταιρείας λογιστικής, 35 ετών, δεν κρύβει πως αυτό που θέλει είναι «να τελειώνει όλο αυτό».

Είπε πως την έχουν μπουχτίσει οι τηλεοπτικές πολιτικές διαφημίσεις και κουράστηκε να εξηγεί σε φίλους και γνωστούς της πως τις ειδήσεις δεν τις βρίσκεις σε βίντεο στο Facebook και στο Instagram.

Δεν περιμένει κανένα πολιτικό θαύμα από την κυρία Χάρις. «Ξέρω πως δεν θα τα αλλάξει όλα», εξήγησε. Όμως διακυβεύονται πάρα πολλά αν επιστρέψει ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος στον Λευκό Οίκο.

«Είμαι μαύρη γυναίκα στην Αμερική, επομένως δυστυχώς, όλες οι πολιτικές με αφορούν αλλιώς» -την πλήττουν περισσότερο-, τόνισε. «Αν επιστρέψουμε σ’ έναν κόσμο όπου δεν ακούνε ούτε τις λευκές, είναι σίγουρο πως εγώ θα ακούγομαι ακόμα λιγότερο».

«Είχαμε (πρόεδρο) τον Τραμπ για τέσσερα χρόνια, είχαν διαλυθεί όλα», πέταξε από την πλευρά του ο Ρόμπερτ Ρούντολφ, προγραμματιστής 58 ετών. «Είχαμε άφθονο ρατσισμό, μισογυνισμό. Τα μετέτρεψε σε κοινοτοπία, ελπίζω πως θα μείνουμε μακριά από αυτά».

Με καπελάκι που ανέγραφε «Χάρις-Ουόλς» στο κεφάλι, τόνισε πως κατάγεται από αγροτική, «κόκκινη» γωνιά της πολιτείας. «Είμαστε ολοένα περισσότερο διχασμένοι. Είναι αληθινά πολύ δύσκολο να συζητήσεις με κόσμο στην άλλη πλευρά», σημείωσε.

Η ατμόσφαιρα έντασης, φοβάται η Ροξάνα Ρόου, καθηγήτρια που πήγε μαζί με τις δυο κόρες της, θα συνεχιστεί για καιρό μετά τις εκλογές. «Ο Τραμπ λέει ήδη πως του έκλεψαν (τη νίκη) προτού γίνουν καν οι εκλογές», αναστέναξε.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις σημερινές προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Δευτέρα ότι αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, θα προχωρήσει στην επιβολή τιμωρητικών δασμών σε προϊόντα που εισάγονται από το Μεξικό και την Κίνα, στην περίπτωση που δεν λάβουν μέτρα για να σταματήσει η διακίνηση φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ.

Σε ομιλία του στην Πίτσμπεργκ, στην πολιτεία Πενσιλβάνια, ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε πως θα αναλάβει αμέσως δράση για να παταχθεί η διακίνηση ναρκωτικών προς τη χώρα του μέσω της μεξικανικής επικράτειας και θα χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης τους δασμούς.

«Θα σταματήσουμε αμέσως τα ναρκωτικά που μας κατακλύζουν περνώντας τα σύνορά μας», εξήγγειλε.

Είπε πως θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών 25% σε μεξικανικά προϊόντα και θα κάνει «το ίδιο πράγμα στην Κίνα» για να σταματήσει τη διακίνηση φαιντανύλης.

«Κάθε αναθεματισμένο πράγμα που πουλάνε στις ΗΠΑ θα έχει (επιπλέον δασμό) 25% μέχρι να σταματήσουν την είσοδο ναρκωτικών. Και να σας πω κάτι, τα ναρκωτικά θα σταματήσουν τόσο γρήγορα που θα κάνει σβούρα το κεφάλι σας», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης στην ομιλία του την εξαγγελία του πως θα προχωρήσει σε μαζική απέλαση μεταναστών σε περίπτωση που επικρατήσει στις σημερινές εκλογές.

Σε ορισμένες εκλογικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ, ο νικητής έχει αναδειχθεί αργά το βράδυ των εκλογών ή νωρίς το επόμενο πρωί. Αυτή τη φορά, η αμφίρροπη κούρσα σε πολλές πολιτείες μπορεί να σημαίνει ότι τα μέσα ενημέρωσης θα περιμένουν περισσότερο πριν προβάλουν ποιος έχει κερδίσει.

Η Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις, η νυν αντιπρόεδρος, και ο Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος, βρίσκονται στήθος με στήθος εδώ και εβδομάδες.

Οι οριακές νίκες θα μπορούσαν επίσης να σημαίνουν επανακαταμετρήσεις. Στην πολιτεία – κλειδί Πενσυλβάνια, για παράδειγμα, θα απαιτηθεί επανακαταμέτρηση σε ολόκληρη την πολιτεία εάν υπάρχει διαφορά μισής ποσοστιαίας μονάδας μεταξύ των ψήφων που δόθηκαν για τον νικητή και τον ηττημένο. Το 2020, η διαφορά ήταν λίγο πάνω από 1,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι νομικές αμφισβητήσεις είναι επίσης πιθανές. Έχουν ήδη κατατεθεί περισσότερες από 100 προεκλογικές αγωγές, συμπεριλαμβανομένων αμφισβητήσεων σχετικά με την επιλεξιμότητα των ψηφοφόρων και τη διαχείριση των εκλογικών καταλόγων, από τους Ρεπουμπλικάνους.

Άλλα σενάρια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καθυστερήσεις περιλαμβάνουν τυχόν διαταραχές που σχετίζονται με τις εκλογές, ιδίως στα εκλογικά κέντρα.

Από την άλλη πλευρά, η καταμέτρηση των ψήφων έχει επιταχυνθεί σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της κρίσιμης πολιτείας του Μίσιγκαν, και πολύ λιγότερες ψήφοι θα δοθούν μέσω ταχυδρομείου από ό,τι στις προηγούμενες εκλογές, οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, γράφει το BBC.

Σε όλη τη χώρα, οι πρώτες κάλπες θα κλείσουν στις 18:00 EST (Eastern Time) (01:00 ώρα Ελλάδας) το βράδυ της Τρίτης και οι τελευταίες κάλπες θα κλείσουν στις 01:00 EST (08:00 ώρα Ελλάδας) νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Οι ώρες ψηφοφορίας διαφέρουν ανάλογα με την πολιτεία, συνήθως από τις 6:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ. τοπική ώρα.

Exit polls: αν και οι κάλπες δεν θα έχουν κλείσει, θα αρχίσουν να δίνονται από τις 5 μ.μ. EST, δηλαδή στις 00:00 (ώρα Ελλάδας) στις 6 Νοεμβρίου.

Όμως η κούρσα αυτή αναμένεται να κριθεί στα αποτελέσματα από επτά πολιτείες (swing states). Αυτές είναι η Αριζόνα, η Τζόρτζια, το Μίσιγκαν, η Νεβάδα, η Βόρεια Καρολίνα, η Πενσυλβάνια και το Ουισκόνσιν.

19:00 EST (02:00 ώρα Ελλάδας) – Οι κάλπες κλείνουν στη Τζόρτζια και σε άλλες πέντε πολιτείες, και εν μέρει σε δύο ακόμη άλλες.

19:30 EST (02:30 ώρα Ελλάδας) – Οι κάλπες κλείνουν σε τρεις πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Καρολίνας. Με τα πρώτα αποτελέσματα από τη Βόρεια Καρολίνα και τη Τζόρτζια, μπορεί να αρχίσει να διαμορφώνεται μια εικόνα για το ποιος υποψήφιος έχει καλύτερες επιδόσεις, αλλά θα είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εντοπιστεί οποιαδήποτε τάση σε εθνικό επίπεδο.

20:00 EST (03:00 ώρα Ελλάδας) – Οι κάλπες κλείνουν στην Πενσυλβάνια, σε 15 άλλες πολιτείες και στην Περιφέρεια της Κολούμπια, καθώς και εν μέρει στο Μίσιγκαν και σε τέσσερις άλλες πολιτείες. Κορυφαίος εκλογικός αξιωματούχος της Τζόρτζια εκτιμά ότι μέχρι τότε θα έχει καταμετρηθεί περίπου το 75% των ψήφων.

21:00 EST (02:00 ώρα Ελλάδας) – Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στην Αριζόνα, το Ουισκόνσιν και 12 άλλες πολιτείες. Το Μίσιγκαν επιτρέπει στους αξιωματούχους να αρχίσουν την καταμέτρηση των ψήφων μία εβδομάδα πριν από την ημέρα των εκλογών, αλλά δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν τα αποτελέσματα μέχρι να κλείσουν αυτές οι κάλπες. Αντίθετα, η Πενσυλβάνια και το Ουισκόνσιν δεν επιτρέπουν την έναρξη της καταμέτρησης των ψήφων πριν από την έναρξη της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, με αποτέλεσμα να αναμένεται καθυστέρηση στα αποτελέσματα από αυτές τις πολιτείες.

22:00 EST (05:00 ώρα Ελλάδας) – Οι κάλπες κλείνουν στη Νεβάδα και σε δύο άλλες πολιτείες και εν μέρει σε άλλες δύο.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος θα ξεκινήσει τη θητεία του μετά την ορκωμοσία του τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025, στους χώρους του συγκροτήματος του Καπιτωλίου των ΗΠΑ.

Θα είναι η 60ή προεδρική ορκωμοσία στην ιστορία των ΗΠΑ. Κατά την εκδήλωση ο νέος πρόεδρος θα ορκιστεί με την υπόσχεση να τηρήσει το Σύνταγμα και στη συνέχεια θα εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία του.

Χθες, Δευτέρα, μία μία ημέρα πριν από τις αμερικανικές εκλογές, τα στοιχεία έδειξαν ότι θα είναι μία απίστευτα «σφιχτή κούρσα», με τον νικητή να κόβει το νήμα στην τελική ευθεία, μετά από μια αναμέτρηση θρίλερ μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις.

Η Αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις διατήρησε τη θέση της σε εθνικό επίπεδο και στο Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν και τη Νεβάδα, αλλά το προβάδισμά της στην Πενσυλβάνια συρρικνώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να ηγείται στην Αριζόνα, τη Τζόρτζια και τη Βόρεια Καρολίνα.

Κάπως έτσι, οι 7 Πολιτείες που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, ακόμα δεν δείχνουν ξεκάθαρα τον νικητή.

Ισοπαλία έδειξε και η τελευταία μεγάλη δημοσκόπηση του NBC news, με τους υποψηφίους να συγκεντρώνουν -και οι δύο- ποσοστό 49%. Το υπόλοιπο 2% είναι οι αναποφάσιστοι…

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η Κάμαλα Χάρις φαίνεται να συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειοψηφία των μαύρων ψηφοφόρων, των ψηφοφόρων κάτω των 30 ετών και των λευκών ψηφοφόρων που έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση.

NBC’s @SteveKornacki joins TODAY to break down the final national @NBCNews poll that shows a dead heat between Vice President Harris and former President Trump. pic.twitter.com/8PtnGJmeTo