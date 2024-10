Αμερικανικές εκλογές: Κάτι τρέχει με την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να τρολάρει τον Πρόεδρο Μπάιντεν μετά την γκάφα που έκανε ο τελευταίος και μπορεί να έχει κοστίσει ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ στην Κάμαλα Χάρις καθώς αποκάλεσε σκουπίδια όλους τους ψηφοφόρους του πρώην προέδρου.

Αποφάσισε να στήσει ένα επικοινωνιακό σόου και να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους από ένα απορριμματοφόρο θέλοντας έτσι να στηλιτεύσει την δήλωση του Τζο Μπάιντεν. Όμως, ένα στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ έχει προβληματίσει πολλούς ψηφοφόρους του αλλά και τους επιτελείς του με τις εκλογές στις ΗΠΑ να απέχουν μια ανάσα.

Προσπαθώντας να ανέβει στο απορριμματοφόρο ο Τραμπ έδειξε να είναι ασταθής και έκανε μια κίνηση με το πόδι του την οποία εντόπισαν τα «λαγωνικά» των social media και σε άλλες δημόσιες εμφανίσεις του.

Nothing to see here. He’s fine. Keep scrolling. pic.twitter.com/cYifSMJTmh

Montage of clips of Trump dragging his right leg over the last few months. He refuses to release his medical records. pic.twitter.com/5Am3xiOdWT