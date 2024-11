Αμερικανικές εκλογές: Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα κάλεσαν τους πολίτες να ψηφίσουν – «Ας κερδίσουμε»

Με αναρτήσεις στα social media ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του, Μισέλ Ομπάμα, κάλεσαν τους πολίτες των ΗΠΑ να ψηφίσουν, υποστηρίζοντας της Κάμαλα Χάρις.

Με βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, ο Μπαράκ Ομπάμα ενημέρωσε τους Αμερικανούς πολίτες για το πως και που μπορούν να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα 5 Νοεμβρίου. Η σύζυγός του, Μισέλ, σε δικό της post υποστήριξε την Δημοκρατική υποψήφια, Κάμαλα Χάρις, λέγοντας ότι «έχει κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που της αναλογεί».

«Σήμερα είναι ημέρα εκλογών. Εκατομμύρια Αμερικανοί θα πάνε στις κάλπες για να δείξουν στον κόσμο ποιοι είμαστε και τι πρεσβεύουμε. Μάθετε πού και πότε μπορείτε να ψηφίσετε σήμερα στο IWillVote.com.

Και μόλις το κάνετε, θέλω να δω το αυτοκόλλητο ψήφου σας. Θα μοιράζομαι τις αναρτήσεις σας όλη την ημέρα. Ας βγούμε εκεί έξω και ας κερδίσουμε αυτές τις εκλογές!», είπε στο βίντεο που ανέβασε ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος.

Today is Election Day.



Millions of Americans will be going to the polls to show the world who we are and what we stand for. Find out where and when you can vote today at https://t.co/NKXRGNgbZX.



And once you do, I want to see your voting sticker. I’ll be sharing your posts… pic.twitter.com/JwRuT2s08s