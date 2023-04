Την απόφασή του να είναι και πάλι υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 2024 ανακοίνωσε ο νυν Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Κάθε γενιά έχει μία στιγμή που πρέπει να υψώσει το ανάστημά της για την δημοκρατία. Να υψώσει το ανάστημά της για τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Πιστεύω ότι αυτή είναι η δική μας. Για τον λόγο αυτό διεκδικώ την επανεκλογή μου ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενωθείτε μαζί μας. Ας τελειώσουμε την δουλειά», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Τζο Μπάιντεν ανακοινώνοντας επισήμως την υποψηφιότητά του, συνοδεύοντας το μήνυμά του με μία φωτογραφία του ιδίου μαζί με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις.

Ακολουθεί σύντομο βίντεο που ξεκινά με εικόνες της 6ης Ιανουαρίου 2021 και την επίθεση κατά του Κονγκρέσου από τους οπαδούς του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζο Μπάιντεν υπόσχεται να προστατεύσει τις προσωπικές ελευθερίες των Αμερικανών. «Ελευθερία – προσωπική ελευθερία – είναι θεμελιώδης για αυτό που αντιπροσωπεύουμε ως Αμερικανοί», λέει ο αμερικανός πρόεδρος στο 3λεπτο βίντεο.

«Δεν είναι η ώρα για εφησυχασμό», λέει ο Μπάιντεν που περιλαμβάνει εικόνες του Τραμπ, του κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, της βουλευτή Τέιλορ Γκριν, μίας από τις μεγαλύτερες οπαδούς του κινήματος MAGA.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly