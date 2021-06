Την παρέμβαση της Επιτροπής Διεθνούς Θρησκευτικής Ελευθερίας (USCIRF) για την Τουρκία, ζητούν με επιστολή τους Αμερικανοί νομοθέτες.

Οι Γερουσιαστές John Sarbanes (D-Md.) και Gus Bilirakis (R-Fla.) ηγήθηκαν της ομάδας νομοθετών, συμπεριλαμβανομένων των Dina Titus, Charlie Crist, Chris Pappas, Nicole Malliotakis και Victoria Spartz, οι οποίοι καλούν την USCIRF να συνεργαστεί με παγκόσμιους εταίρους σε μία συνεχή και συντονισμένη προσπάθεια, ώστε η κυβέρνηση Ερντογάν να λογοδοτήσει για τις επανειλημμένες παραβιάσεις θρησκευτικής ελευθερίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Παρά τη διεθνή καταδίκη, το κράτος της Τουρκίας συνεχίζει να εμπλέκεται σε χρόνιες, τρομερές, συστηματικές παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου», ανέφεραν τα μέλη του συνεδρίου. «Επιπλέον, το τουρκικό κράτος εξακολουθεί να απορρίπτει το νομικό καθεστώς και την ταυτότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

