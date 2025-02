Άμεση απάντηση Ουκρανίας στον Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας να υπάρχουμε»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε σήμερα 19/2/2025 ότι κανείς δεν μπορεί να εξαναγκάσει τη χώρα του να παραδοθεί, σε μια πρώτη αντίδραση στους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα υπερασπισθούμε το δικαίωμα μας να υπάρχουμε» δήλωσε ο Σιμπίχα μέσω ανάρτησης του στο Χ/Twitter, απαντώντας ουσιαστικά στην επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ζελένσκι και της Ουκρανίας.

«Η Ουκρανία άντεξε την πιο φρικτή στρατιωτική επίθεση στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης και τρία χρόνια ολοκληρωτικού πολέμου. Ο ουκρανικός λαός και ο Πρόεδρός του Ζελένσκι αρνήθηκαν να ενδώσουν στην πίεση του Πούτιν. Κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει την Ουκρανία να υποχωρήσει. Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα ύπαρξης μας», έγραψε επί λέξει ο Σιμπίχα.

Ukraine withstood the most horrific military attack in Europe’s modern history and three years of a total war.



The Ukrainian people and their President @ZelenskyyUa refused to give in to Putin’s pressure.



Nobody can force Ukraine to give up. We will defend our right to exist.