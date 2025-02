Επίθεση Τραμπ στον Ζελένσκι: Είναι δικτάτορας χωρίς εκλογές κι αν δεν βιαστεί θα απομείνει χωρίς χώρα

Επίθεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, λίγες ώρες μετά την αναφορά του Ουκρανού Προέδρου πως ο «ζει σε φούσκα παραπληροφόρησης».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει «μετρίως επιτυχημένο κωμικό» τον Ζελένσκι, «δικτάτορα χωρίς εκλογές» και του προτείνει να κινηθεί γρήγορα γιατί «αλλιώς δεν πρόκειται να του απομείνει χώρα».

Το πλήρες κείμενο της ανάρτησης Τραμπ είναι το ακόλουθο:

«Σκεφτείτε το, ένας μετρίως επιτυχημένος κωμικός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έπεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να ξοδέψουν 350 δισεκατομμύρια δολάρια, για να μπουν σε έναν Πόλεμο που δεν μπορεί να κερδηθεί, που δεν έπρεπε ποτέ να ξεκινήσει, αλλά έναν Πόλεμο που ο ίδιος, χωρίς τις ΗΠΑ και τον «TRUMP», δεν θα μπορέσει ποτέ να διευθετήσει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει 200 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από την Ευρώπη, και τα χρήματα της Ευρώπης είναι εγγυημένα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πάρουν τίποτα πίσω.

Γιατί ο υπναράς Τζο Μπάιντεν δεν απαίτησε εξισορρόπηση, με την έννοια ότι αυτός ο Πόλεμος είναι πολύ πιο σημαντικός για την Ευρώπη από ό,τι για εμάς – Έχουμε έναν μεγάλο, όμορφο Ωκεανό ως διαχωρισμό. Συν τοις άλλοις, ο Ζελένσκι παραδέχεται ότι τα μισά από τα χρήματα που του στείλαμε είναι «ΛΑΘΟΣ».

Αρνείται να κάνει εκλογές, είναι πολύ χαμηλά στις ουκρανικές δημοσκοπήσεις[…] Ένας δικτάτορας χωρίς Εκλογές, ο Ζελένσκι καλύτερα να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς δεν πρόκειται να του απομείνει Χώρα.

Εν τω μεταξύ, διαπραγματευόμαστε με επιτυχία τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, κάτι που όλοι παραδέχονται ότι μόνο ο «ΤΡΑΜΠ» και η κυβέρνηση Τραμπ μπορούν να κάνουν.

Trump calls Zelensky “a dictator without elections.” Ukraine hasn’t had elections since martial law has been in place after Russia invaded three years ago. pic.twitter.com/GUB4N9iRcR