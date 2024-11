Άμστερνταμ: Έφοδος δυνάμεων ασφαλείας σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων – «Ερευνούμε περιστατικά αστυνομικής βίας»

Η αστυνομία του Άμστερνταμ ανακοίνωσε σήμερα (14.11.2024) ότι διενεργείται έρευνα που αφορούν περιστατικά και αναφορές για αστυνομική βία σε διαδηλωτές κατά την διάρκεια χθεσινής (13.11.2024) απαγορευμένης συγκέντρωσης υπέρ των Παλαιστινίων.

Οι αστυνομικές αρχές του Άμστερνταμ δήλωσαν με ανάρτηση στο «Χ» ότι έχει λάβει υπόψη τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνονται αστυνομικοί να χτυπούν διαδηλωτές που είχαν αφεθεί ελεύθεροι μετά την προσαγωγή τους στο σημείο της διαμαρτυρίας.

Συνολικά 281 διαδηλωτές προσήχθησαν από την αστυνομία κατά τη διαδήλωση στο κέντρο του Άμστερνταμ την Τετάρτη (13.11.2024) αφού αψήφησαν μια απαγόρευση που έχει επιβληθεί έπειτα από τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στον Άγιαξ και την ισραηλινή ομάδα Μακάμπι Τελ Αβίβ την περασμένη εβδομάδα.

Οι προσαχθέντες διαδηλωτές οδηγήθηκαν σε λεωφορεία που τους μετέφεραν σε μια τοποθεσία στα περίχωρα της πόλης, όπου αφέθηκαν ελεύθεροι.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, μεταξύ των οποίων στο X, δείχνει αστυνομικούς με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων να χτυπούν ανθρώπους με γκλομπ, ενώ φαίνεται να απομακρύνονται μετά την απελευθέρωσή τους στην περιοχή του λιμανιού δυτικά του Άμστερνταμ. Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να εξακριβώσει την αυθεντικότητα των εικόνων.

