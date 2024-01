Σοκ προκαλούν οι δηλώσεις του Λάσλο Τοροτσκάι, του ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος της Ουγγαρίας, «Η Πατρίδα Μας», ο οποίος δήλωσε ότι αν η Ουκρανία χάσει έδαφος στον πόλεμο με τη Ρωσία, τότε η χώρα του θα διεκδικήσει την Υπερκαρπαθία στα δυτικά, μια περιοχή στην οποία ζουν περίπου 150.000 Ούγγροι.

Τις δηλώσεις του ακροδεξιού ηγέτη της Ουγγαρίας για την Ουκρανία μετέδωσε το Reuters και διεθνή ΜΜΕ. Ο Τοροτσκάι μίλησε σε ένα συνέδριο του κόμματός του, στο οποίο φιλοξένησε και στελέχη από το AfD της Γερμανίας και το Ολλανδικό Φόρουμ για τη Δημοκρατία,

«Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, το μήνυμά μας είναι πολύ απλό: άμεση κατάπαυση του πυρός, ειρήνη και λύση μέσω συνομιλιών», δήλωσε ο Tοροτσκάι και ζήτησε αυτονομία για τους Ούγγρους στη δυτική Ουκρανία.

«Εάν αυτός ο πόλεμος καταλήξει στο να χάσει η Ουκρανία την κρατική της υπόσταση, τότε ως το μοναδικό ουγγρικό κόμμα που παίρνει αυτή τη θέση, επιτρέψτε μου να σηματοδοτήσω ότι διεκδικούμε την Υπερκαρπαθία», συμπλήρωσε ο ακροδεξιός ηγέτης εν μέσω χειροκροτημάτων από το πλήθος.

