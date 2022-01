Επιστήμονες στο πανεπιστήμιο στο Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνια ανακάλυψαν πρόσφατα ένα σπάνιο είδος σκουληκιού που σκοτώνει ταραντούλες και του έδωσαν το όνομα του Αμερικανού ηθοποιού, παραγωγού και μουσικού Τζεφ Ντάνιελς.

Η έμπνευση πίσω από το όνομα «Tarantobelus jeffdanielsi» είναι ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ο Τζεφ Ντάνιελς, ο δρ. Ρος Τζένινγκς, στην ταινία του 1990 «Arachnophobia» με θέμα μια πόλη που κατακλύζεται από ένα νέο είδος αράχνης.

Παρ’ όλο που είχε αραχνοφοβία, ο δρ Τζένινγκς ξεπερνά τον φόβο του και καταστρέφει τη βασίλισσα αράχνη, μαζί με έναν από τους σάκους με τα αυγά της αποτρέποντας την καταστροφή.

«Όταν άκουσα για πρώτη φορά ότι ένα νέο είδος νηματώδους πήρε το όνομά μου, σκέφτηκα: «Γιατί; Υπάρχει ομοιότητα;», απάντησε χαριτολογώντας ο Τζεφ Ντάνιελς, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου UC Riverside.

«Ειλικρινά, με τίμησαν με τον φόρο τιμής τους σε εμένα και την «Arachnophobia» με έκαναν να χαμογελάσω. Και φυσικά, στο Χόλιγουντ, δεν τα έχεις καταφέρει μέχρι να αναγνωριστείς από εκείνους στον τομέα της παρασιτολογίας» πρόσθεσε.

«Ο χαρακτήρας του στην ταινία είναι ένας δολοφόνος αραχνών, αυτό ακριβώς είναι αυτοί οι νηματώδεις», είπε ο παρασιτολόγος, καθηγητής στο πανεπιστήμιο, Άλντερ Ντίλμαν, ο οποίος ηγήθηκε ομάδας που ανακάλυψε τους νηματώδεις σκώληκες.

